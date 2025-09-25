El sindicato Andrés Quintana Roo descarta operar mini taxis en Cancún

Aclaran confusión de operadores y usuarios

Señala líder que no existe ningún proyecto formal para incluir estos vehículos en su flotilla

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.-El Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” descartó oficialmente la incorporación de mini taxis al servicio de transporte público en Cancún, luego de que circularan versiones sobre la posible entrada de unidades pequeñas de origen hindú. La aclaración fue realizada por el secretario general del gremio, Rubén Carrillo Buenfil, quien enfatizó que no existe ningún proyecto formal para incluir estos vehículos en la flotilla sindical.

Carrillo explicó que una agencia automotriz presentó recientemente un modelo compacto y económico, con un costo aproximado de 150 mil pesos, destacando su eficiencia en consumo de combustible. Sin embargo, la reunión fue meramente informativa: “Solo fue una presentación. Observamos las características del vehículo, pero no hay ningún compromiso ni plan de incorporación”, afirmó el dirigente.

Incluso, aclaró que algunas imágenes que circularon en redes sociales mostrando unidades rotuladas como taxis fueron generadas con inteligencia artificial, lo que contribuyó a la confusión entre operadores y usuarios.

El sindicato se encuentra enfocado en renovar su parque vehicular, especialmente en retirar de circulación los automóviles tipo Tsuru, que aún suman cerca de 700 unidades activas. Esta medida responde a la Ley de Movilidad, que establece que los vehículos no deben superar los 10 años de antigüedad.

Carrillo Buenfil subrayó que el interés del gremio está centrado en migrar hacia vehículos eléctricos, que representen beneficios económicos y ambientales para los operadores y la ciudad. “Estamos abiertos a nuevas tecnologías, pero las decisiones deben pasar por la asamblea sindical y considerar las necesidades reales del servicio en Cancún”, puntualizó.

En paralelo, el sindicato trabaja en la implementación de taxímetros y ha solicitado al Instituto de Movilidad un ajuste en las tarifas, que no han sido modificadas en siete años. La tarifa mínima actual es de 39 pesos, cifra que, según el gremio, ya no corresponde a los costos operativos actuales.

Cancún, como destino turístico internacional, requiere vehículos con mayor capacidad y comodidad para atender a visitantes en trayectos largos y zonas hoteleras. Por ello, el sindicato considera que los mini taxis no son viables para la operación cotidiana en la ciudad.

Censo para rescatar la partería tradicional

En un esfuerzo por preservar los saberes ancestrales y fortalecer la atención materna en comunidades rurales e indígenas, la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) de Quintana Roo lanzó el Primer Censo de Partería Tradicional en el estado. La iniciativa busca actualizar el registro de parteras activas, muchas de las cuales pertenecen a la tercera edad y han dejado de ejercer por razones de salud, edad o falta de reconocimiento institucional.

El censo, titulado “Saberes ancestrales y salud materna en Quintana Roo: diagnóstico situacional de partería”, se aplicará mediante encuestas anónimas directamente a las parteras tradicionales. El objetivo es recopilar sus experiencias, necesidades, técnicas y conocimientos transmitidos por generaciones, con miras a diseñar políticas públicas que reconozcan y fortalezcan esta labor esencial para la salud comunitaria.

Durante el Encuentro con Parteras Tradicionales “Saberes Ancestrales”, realizado en Felipe Carrillo Puerto, se reunieron 139 mujeres provenientes de cinco municipios: Bacalar, José María Morelos, Benito Juárez, Tulum y Lázaro Cárdenas. Muchas de ellas hablan exclusivamente lengua maya y han aprendido el oficio en entornos familiares, a través de madres, abuelas y suegras.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que este censo representa un acto de justicia histórica: “Hoy reconocemos a las parteras como patrimonio vivo, como guardianas de la interculturalidad y la cosmovisión maya. En este gobierno humanista con corazón feminista, las mujeres están en el centro de las acciones”.

Además del levantamiento de datos, Semujeres entregó insumos básicos para apoyar el ejercicio de la partería, como vendas, guantes estériles, gel desinfectante, jabón quirúrgico, cintas de primeros auxilios y cubrebocas.

Aunque instituciones como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto de la Cultura Maya (INMAYA) cuentan con listados de parteras, estos registros no reflejan la situación actual. Muchas han dejado de atender partos o se dedican únicamente a ser sobadoras o aprendices. Esta falta de información actualizada dificulta la implementación de programas de salud intercultural y el reconocimiento legal de su labor.