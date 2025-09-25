Cancún alista para una ambiciosa modernización del transporte público

Se garantizará un sistema más eficiente

Anuncian mejora de rutas, nuevos autobuses y posible alza de tarifas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) anunció una ambiciosa reingeniería del transporte público en Cancún que contempla la modernización del parque vehicular, la ampliación de rutas hacia zonas sin cobertura, la implementación de centros de transferencia y un posible incremento en las tarifas, condicionado a mejoras sustanciales en el servicio.

Rafael Hernández Kotasek, titular del Imoveqroo, explicó que el objetivo es garantizar un sistema más eficiente, con unidades modernas, mayor frecuencia y cobertura total. “Queremos que el autobús pase cada cinco minutos, que no tengas que esperar 40 minutos para subirte, y que llegue hasta tu colonia”, declaró.

Actualmente se realizan pruebas piloto con autobuses de 18 metros de largo, capaces de transportar hasta 170 personas. Estas unidades se utilizarían en horas pico para reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia del usuario. Además, se evalúa la viabilidad de retornos vehiculares en la zona hotelera y se proyecta la implementación de sistemas de pago electrónico con descuentos automáticos para evitar el doble pasaje en transbordos2.

Como parte del plan, se enviará una reforma para modificar el modelo de concesión del transporte público, estableciendo estándares de calidad obligatorios para los concesionarios. Esto incluirá la renovación de unidades y el cumplimiento de compromisos legales para garantizar un servicio digno y eficiente.

El proceso de transición está previsto hasta 2026, y se coordina con el Ayuntamiento de Benito Juárez, responsable del transporte masivo (autobuses), mientras que el estado regula las combis.

El costo real del transporte público en Cancún se estima entre 21 y 24 pesos por trayecto, mientras que actualmente los usuarios pagan entre 12 y 15 pesos. Ante esta brecha, se plantea un posible ajuste tarifario, pero solo si la ciudadanía está de acuerdo y si los concesionarios cumplen con las mejoras prometidas.

“No se descarta un aumento, pero solo si hay un compromiso formal de los concesionarios y si la ciudadanía está de acuerdo con esta actualización, siempre que implique una mejora real”, subrayó Hernández Kotasek.

En las próximas semanas se llevará a cabo una consulta ciudadana para conocer la disposición de los usuarios a pagar más a cambio de un servicio más moderno, frecuente y accesible.