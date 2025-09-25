Denuncian escasez de insumos para realizar pruebas diagnósticas de VIH

Alerta de organización civil en Cancún

La falta de reactivos no solo limita la cobertura, sino que impide detectar coinfecciones frecuentes

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La asociación civil Unidos Ayudando por Cancún atraviesa uno de sus periodos más críticos en materia de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), debido a la escasez de insumos médicos necesarios para realizar pruebas diagnósticas. Así lo señaló su representante, Leonardo Castillo Alcudia, quien expresó su preocupación por el impacto que esta situación está teniendo en la detección oportuna de casos.

“Convocar a la comunidad para hacerse la prueba ha sido especialmente difícil este año. No contamos con pruebas de sífilis y las de VIH son muy limitadas. Hemos tenido que racionarlas y aplicarlas por temporadas. El ritmo de trabajo ha caído drásticamente en comparación con años anteriores”, explicó.

En contraste con años previos, cuando podían solicitar hasta mil pruebas cada dos o tres meses, en 2025 la cantidad recibida ha sido insuficiente. Esto ha obligado a la organización a restringir el acceso a diagnósticos, atendiendo únicamente bajo cita previa. La falta de reactivos no solo limita la cobertura, sino que impide detectar coinfecciones frecuentes entre quienes viven con VIH, como la sífilis.

Castillo detalló que entre tres y cuatro de cada diez pruebas aplicadas resultan reactivas, y en la mayoría de esos casos también se confirma la presencia de sífilis. “Estamos dejando de identificar y tratar a tiempo infecciones que agravan el estado de salud de las personas y aumentan el riesgo de transmisión comunitaria”, advirtió.

La ausencia de diagnóstico temprano significa que muchas personas desconocen que viven con VIH, lo transmiten sin saberlo y enfrentan complicaciones por otras ITS. Detectar a tiempo permite iniciar tratamiento antirretroviral, alcanzar niveles indetectables y cortar la cadena de contagio. Sin pruebas suficientes, ese objetivo se vuelve inalcanzable.

A esto se suma que la organización ha tenido que suspender sus actividades de campo en zonas de encuentro y trabajo sexual por razones de seguridad, lo que ha reducido su alcance territorial. Actualmente, la atención se brinda únicamente en espacios seguros y bajo programación previa, lo que exige un esfuerzo adicional para convocar a la población.

“La falta de un programa nacional sólido para atender el VIH siempre ha sido una debilidad. Este año lo sentimos con más fuerza: no hay abasto, no sabemos qué está ocurriendo, pero es la primera vez que nos quedamos prácticamente sin pruebas”, lamentó Castillo.

Finalmente, subrayó que la situación es alarmante: “Las campañas de sensibilización pierden fuerza si no hay insumos. Se necesita comunicación efectiva, respaldo institucional y que la población comprenda la importancia de hacerse la prueba, incluso si no hay síntomas. Cuando los signos clínicos aparecen, el daño ya puede ser considerable”.

Promueven buenas prácticas ambientales en el sector empresarial

Con el objetivo de impulsar la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en el sector empresarial, la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), encabezada por Alonso Fernández Lemmen Meyer, participó en el evento “Responsabilidad social y buenas prácticas ambientales”, realizado en la sala de juntas de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Chetumal (CANACO-Servytur).

El encuentro permitió abordar temas clave como el ahorro de agua y energía, el buen manejo de residuos, así como medidas de mitigación y adaptación ante el cambio climático.

En el marco del evento, se firmó un memorándum de Entendimiento entre la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Chetumal, la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo, la CANACO-Servytur Chetumal-Tulum, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Chetumal-Bacalar y la PPA, refrendando el compromiso conjunto para fortalecer la cultura ambiental en el sector productivo.

Este encuentro se suma a las acciones del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, que promueve alianzas estratégicas entre ciudadanía, iniciativa privada y autoridades, fortaleciendo la agenda ambiental del estado.