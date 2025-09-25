La educación y la seguridad van de la mano, señala la alcaldesa de Ecatepec

Colocan primera piedra del CBTIS 295

Ecatepec, Méx.- A fin de brindar mejores oportunidades para los jóvenes de Ecatepec, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, colocaron la primera piedra del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) 295, que recibirá a 300 estudiantes, el cual tendrá una oferta académica innovadora

En Ciudad Cuauhtémoc, con el respaldo del gobierno federal y como parte de las obras del Plan Oriente Edomex, se construye el plantel en un terreno de casi seis mil metros cuadrados y con una inversión de más de 67 millones de pesos

Durante el evento, la presidenta municipal informó que en Ecatepec sólo 17 por ciento de los jóvenes se gradúan en una carrera universitaria y 33 por ciento concluyen la preparatoria, por ello la importancia de la construcción del CBTIS, que será el quinto plantel de este tipo en el municipio.

“La educación es el cimiento de toda sociedad, la de un destino distinto, de una vida con oportunidades y de una juventud que se aleja de la violencia”, señaló Cisneros Coss.

Refirió que la construcción del CBTIS es parte de la estrategia de seguridad y en Ecatepec se está trabajando con todas las instituciones. “La educación y la seguridad van de la mano, atender las causas de la violencia es lo más importante”, dijo.

El titular de la SEP indicó que el objetivo es que “ningún joven de Ecatepec se quede sin estudiar (…). Ecatepec debe de estar en el centro del desarrollo”.