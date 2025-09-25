Realiza PC recorridos permanentes para evitar deslaves en Tlalnepantla

Retiro de material rocoso en Ampliación Arboledas

Tlalnepantla, Méx.- En este municipio, la actual temporada de lluvia puede provocar deslaves y/o desprendimiento de material rocoso que perjudique a la población; para prevenir posibles afectaciones, la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos realiza recorridos permanentes para monitorear zonas vulnerables.

La titular de la dependencia, Mara Pamela Arreguín Vázquez, informó que la instrucción del presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, es implementar acciones de prevención para evitar incidentes como el que ocurrió en el año 2021 en el cerro del Chiquihuite.

Brigadas de Protección Civil acuden constantemente a este punto en compañía de especialistas para verificar que los taludes y en general toda la zona, cuente con la estabilidad requerida y evitar un posible colapso.

Arreguín Vázquez comentó que, como resultado de diversos estudios realizados, hasta el momento no se tiene reporte de desprendimientos a corto plazo, esto a pesar del reblandecimiento de la tierra por las fuertes lluvias que se han presentado.

Como parte de estas acciones de mitigación, personal de Protección Civil efectuó el retiro controlado de material rocoso en la colonia Ampliación Arboledas que presentaba riesgo de caída.

Recientemente, las brigadas realizaron una inspección en la colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección con el objetivo de identificar posibles riesgos; durante el recorrido se confirmó que la zona está catalogada como de alto riesgo geológico, sin embargo, no se detectaron indicios de caída inminente de rocas.