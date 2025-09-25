Con préstamos del fondo de ahorro se fortalece economía del magisterio

Con intereses muy bajos

Toluca, Méx.- Para la profesora Anayeli Cortés, de la Región sindical 4, este ciclo escolar comenzó con menos preocupaciones. Hace unos días recibió un préstamo de 20 mil pesos a través del Fondo de Ahorro para la Jubilación y Apoyo Múltiple (FAJAM) del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM). Con esa suma cubrirá algunos gastos emergentes y otros derivados del reciente inicio del ciclo escolar.

El FAJAM, administrado por el SMSEM, representa uno de los pilares de la economía sindical: otorga préstamos con intereses muy bajos y pagos vía nómina, lo que facilita el cumplimiento de los compromisos financieros sin riesgos ni trámites excesivos.

Además, este fondo acompaña a los docentes hasta el cierre de su vida laboral, pues al jubilarse reciben la devolución íntegra de su ahorro, junto con los rendimientos generados.

Para la dirigencia, encabezada por Jenaro Martínez Reyes, secretario general, más que un esquema de apoyo financiero, el FAJAM es un instrumento que fortalece la unidad y la certeza económica de las maestras y maestros mexiquenses, tanto en activo como al final de su trayectoria profesional. Es por ello que el líder magisterial ha instruido la administración responsable y transparente de estos recursos, en beneficio de sus compañeros maestros.

Con el fortalecimiento al FAJAM, el SMSEM demuestra que cada aportación de los docentes se traduce en beneficios tangibles y que, para los maestros, la unidad sigue siendo la mejor garantía para enfrentar los retos de la vida cotidiana.