Pide regidor a Delfina Gómez intervenir en pago de pensiones del ISSEMyM

Naucalpan, Mex.- En sesión extraordinaria del Cabildo, luego de aprobar el. Programa para regularizar adeudos con el gobierno del Estado, entre ellos las cuotas del ISSEMyM , el segundo síndico, Víctor Navarro Ruiz, solicitó la intervención de la gobernadora Delfina Gómez para que se pague a los trabajadores sus jubilaciones o pensiones. Explicó que ahora que el gobierno estatal va a recaudar dichos recursos de los municipios, es necesario que la gobernadora intervenga y le exija al titular del ISSEMyM, Ignacio Salgado García cumpla con los trabajadores y les paguen sus pensiones o jubilaciones, pues resulta que tardan hasta más de dos años , cuando la ley establece 30 días como máximo para cumplir con este derecho laboral.

A su vez, el séptimo regidor, Francisco Gómez Cortés salió en defensa de las autoridades del ISSEMYM, argumentando que la administración de la maestra Delfina Gómez, apenas llevaba un año, por lo que no era responsable de los adeudos, por lo que los ediles Víctor Navarro y Lucía Cortés le aclararon que ya eran dos años de gobierno, y que además de no saber cuándo entró en funciones el gobierno estatal no tenía por qué defender al titular del ISSEMYM como si fuera su empleado, cuando su deber es trabajar por los naucalpenses