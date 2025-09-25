El café mexicano: Bebida que impulsa la economía y la cultura.

– México ocupa el 9º lugar de productores de café a nivel mundial y esta industria representa el sustento de más de 500 mil familias.

– En lo que respecta a cafeterías, se estima que en México hay alrededor de 320 mil personas empleadas, considerando que laboren 4 personas por cafetería en las 80,000cafeterías estimadas para el 2023.

– Las franquicias en México representan el 5% PIB nacional.

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Café, que tendrá lugar el 1 de octubre, el Consejo de la Comunicación llevó a cabo la experiencia “¿Sabes cómo llega el café a tu taza?” en donde participaron Alfonso Iñarra, Director de Operaciones de Café Finca Santa Veracruz, Ray Álvarez, Jefe del Departamento de Capacitación a Nivel Nacional de Café Finca Santa Veracruz y Roxana Núñez, Directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación.

En dicho evento, se destacó a la trascendencia del café como uno de los pilares del desarrollo en México. El cultivo cafetalero no solo tiene una dimensión económica, sino también social, cultural y de sostenibilidad ambiental que impacta a comunidades diversas en el país. De acuerdo con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de México (abril 2025) en México existen alrededor de 500 mil personas productoras de café que trabajan en más de 700 mil hectáreas.

En el sector de cafeterías, se estima que podrían emplearse más de 320,000 personas suponiendo un promedio de 4 personas por cafetería y unas 80,000 cafeterías estimadas para 2023.

En su participación, Roxana Núñez comentó que “Sin duda la industria del café constituye un importante motor de desarrollo económico y social para el país”, destacando el impacto en la cadena productiva, la cual se estima beneficia a más de 3 millones de personas de manera directa e indirecta. Comentó que los productores de café se encuentran distribuidos en 15 estados, y que el papel de las empresas en apoyo a las y los productores, especialmente en zonas marginadas es fundamental para promover el

comercio justo.

Señaló que la calidad del café mexicano es reconocida en todo el mundo, así como que la Denominación de Origen es sin duda una ventaja competitiva, siendo las variedades más conocidas: Café de Veracruz, Café de Chiapas y Café Pluma (Oaxaca).

Por su parte, Alfonso Iñarra, dijo que México ocupa el 9° lugar a nivel mundial de producción de café; explicó que los principales países latinoamericanos y México forman una franja entre los trópicos de cáncer, teniendo diferentes tipos de siembras, en lugares montañosos, o lugares de sol, donde solo existe dos tipos de café: robusta y el arábica este último es el que se produce en territorio mexicano.

Comentó que la Finca Santa Veracruz inicio la producción de café en 1996, desde el cultivo, cuidados y cosecha de la flor llamada Cereza, donde salen los granos de café, dejándolos secar, para pasar al proceso de quitarle la cascarilla y así obtener el café verde, donde se determina por tamaño y se realiza al tostado del producto.

También platicaron sobre la forma en que cambiaron su estrategia de negocio y pasaron de producir el grano a adquirirlo a los productores de la región de Veracruz. La Finca actualmente genera 900 empleos entre directos e indirectos en sus 115 puntos de venta nivel nacional.

Este modelo de franquicias forma parte junto con otras más que representan el 5% PIB nacional, que coloca a México como la quinta potencia a nivel mundial en el tema de franquicias que reflejan más de 1 millón de empleos en el país.

Ray Álvarez compartió que sus primeros pasos fueron como encargado de una cafetería, donde aprendió de manera directa el trabajo diario y el trato con los clientes. Con el tiempo, fue creciendo dentro de la empresa y asumió nuevos retos, entre ellos la coordinación de capacitación de personal. Hoy, gracias a ese esfuerzo y a las experiencias que lo han marcado, se desempeña como Jefe del Departamento de Capacitación a nivel nacional en Café Finca Santa Veracruz.

Los panelistas concluyeron sobre la importancia de la capacitación y apoyo para el desarrollo de los colaboradores dentro de las empresas, además del apoyo para el desarrollo de comunidades que contribuyen a que haya comercio justo con los productores, en este caso de la industria del café de pequeñas comunidades indígenas para el trato digno de éstos.