A+E Networks Latin America Presenta “History Makers”

En el marco de su compromiso con la Transformación

Reconocimiento a la excelencia e innovación en la industria

En el marco de su compromiso con la Transformación, Adaptación e Innovación, A+E Networks Latin America anuncia con orgullo el lanzamiento de History Makers, una iniciativa que reconoce a los líderes de la industria que se distinguen por su creatividad, innovación, data, contenido y tecnología.

Inspirado en el legado de Una Idea para Cambiar la Historia, programa que impulsó a jóvenes emprendedores con ideas transformadoras que buscaban cambiar la Historia.

History Makers representa una extensión: un homenaje a quienes, desde sus posiciones de liderazgo, están redefiniendo los estándares de nuestra industria.

Durante el primer Innovation Summit, celebrado en la Ciudad de México, HISTORY otorgó este prestigioso reconocimiento a destacadas figuras de la industria:

Claudia Contreras, CMO de PPG Comex, fue galardonada por su enfoque en Innovación, destacando sus campañas disruptivas y alianzas estratégicas con Pinturas Comex, incluyendo la reciente colaboración con marcas como Cheetos, Ghandi, entre otras.

Anjanette Correa, CIO México de OMG, recibió el reconocimiento en la categoría de Tecnología, por su liderazgo en soluciones digitales avanzadas que transforma la manera en que las marcas se conectan con sus audiencias en ambiente premium y safe.

“Continuando el legado de Una Idea para cambiar la Historia, hemos decidido crear el premio History Makers y poner el foco en lo positivo, celebrar y reconocer aquellos líderes que se destacan por su: creatividad, innovación, contenido, data y tecnología, elevando los estándares de nuestra industria y la experiencia multiplataforma de nuestros usuarios” expreso emocionado, Eduardo Ruiz, Presidente y Gerente General de A+E Networks Latin America.

Este reconocimiento será otorgado de manera continua a líderes que, desde distintos ámbitos, impulsan la creatividad, la innovación y la transformación en América Latina.

Sobre A+E Networks Latin America

A+E Networks Latin America es una sociedad entre A+E Television Networks y Ole Communications. Es una empresa de medios multiplataforma que reúne un portafolio de prestigiosas marcas: A&E, HISTORY, Lifetime y HISTORY 2 las cuales son distribuidas en América Latina, Brasil y el Caribe por Ole Distribution para servicios de programación por cable y satélite, incluyendo a Sony, AXN, Sony Movies, Universal, Studio Universal, Telemundo Internacional, E! Entertainment Television Latin America, USA Network y Dreamworks.