Ponen lupa al traslado de combustible en todo el país

Cierran espacios al huachicol

Ordenan nuevo balizado con códigos QR y GPS para vigilar traslados desde su origen hasta su destino

Con el fin de cerrar espacios al robo de combustibles, la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió nuevos lineamientos para que todos los vehículos que trasladen gasolina, diésel, gas LP y petroquímicos cuenten con una marca visible, un código QR único y un sistema GPS que permita la vigilancia de las operaciones, desde su origen hasta su destino.

De acuerdo con la CNE, el balizado se colocará en calcomanías reflejantes de alta durabilidad, impresas con un QR intransferible emitido exclusivamente por la Comisión, lo que facilitará la supervisión ciudadana y gubernamental.

Según las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) el código QR permitirá validar en tiempo real el permiso del transportista, la legalidad del producto, la identidad del operador y las pólizas de seguro vigentes. También incluirá información sobre la ruta y el volumen transportado. Parte de estos datos será pública para la ciudadanía, mientras que la versión completa estará disponible para las autoridades a través del Sistema de Registro, Administración y Control a Permisionarias (SIRACP).

Además del QR, el acuerdo obliga a todas las unidades a portar un GPS activo y certificado. El dispositivo deberá transmitir información en tiempo real bajo protocolos de seguridad digital avanzados y conservar los registros de geolocalización durante al menos 12 meses.

La omisión, alteración o desconexión del GPS será considerada falta grave y podrá ser sancionada por la autoridad.

Los plazos establecidos son estrictos. La CNE notificará a los permisionarios con permisos vigentes dentro de los próximos quince días hábiles y estos tendrán veinte días adicionales para cumplir con la implementación del balizado y el uso de QR y GPS en pipas y autotanques. Mientras que las nuevas unidades deberán cumplir con los requisitos antes de iniciar operaciones.

La Comisión recordó que el cumplimiento será supervisado y que se aplicarán sanciones en caso de incumplimiento. También se habilitarán mecanismos de denuncia ciudadana y auditorías digitales a través del SIRACP, con el fin de reforzar el control del transporte de hidrocarburos.

El objetivo, destacó la CNE, es asegurar que ningún litro de combustible circule sin identificación digital. Esta medida se alinea con estándares internacionales. Dichos estándares son de trazabilidad logística y busca proteger tanto al sector energético como a la población frente a riesgos asociados al transporte ilegal de hidrocarburos.

Pérdidas por robo de combustibles

Del 1 octubre de 2024 al cierre de abril de 2025, Pemex tuvo pérdidas volumétricas de 11 mil 889 millones de pesos en los ductos por donde pasan gasolinas, diesel, gas LP, turbosina y otros combustibles, revelan estadísticas.

Según los datos de la empresa del Estado en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la empresa productiva del estado tuvo una merma de 11 mil 883 millones de pesos por la sustracción ilegal de combustibles.

La sustracción ilegal de combustible de Pemex en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y Enrique Peña Nieto es casi el doble del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Petróleos Mexicanos tuvo una pérdida de 6 mil 257 millones de pesos por el robo de los ductos en 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien lanzó un operativo de la mano de las Fuerzas Armadas para frenar la sustracción ilegal de los combustibles.

“Los soldados y marinos hacían inspección física en los tramos dónde más había delito, una estrategia que no se sostuvo. Y por eso se reportó una pérdida operativa de 12 mil 705 millones de pesos en 2024“, de acuerdo con la documentación.

Desde que asumió Claudia Sheinbaum Pardo el poder comenzó con un plan para combatir el robo de combustible, que en 2018 tuvo su mayor nivel de pérdidas con 33 mil 558 millones de pesos.

Y 2020, año de la pandemia por Covid-19, fue cuando se reportó la pérdida de 3 mil 581 millones de pesos por el robo de combustible, la más baja desde que se tiene registro del delito en contra de la petrolera.

En materia de combate al mercado ilícito de combustibles, durante el primer semestre de 2025, la Secretaría de Energía (Sener) intensificó los operativos en contra el robo, tráfico y venta ilegal de combustible.

A través del Modelo de Trazabilidad Reforzada, la participación de Petróleos Mexicanos fue clave para monitorear y detectar tomas clandestinas, así como para implementar controles más rigurosos en la cadena de suministro.

“En los primeros seis meses de 2025 se decomisaron 33.3 millones de litros de hidrocarburos en el país, tales acciones contribuyeron a fortalecer la confiabilidad del sistema de transporte de combustibles, mejorar el abasto seguro y mitigar las pérdidas económicas para el Estado asociadas al mercado ilícito de combustible”, expresó la Sener.

Entre los decomisos más importantes registrados en contra del robo y contrabando de combustible: El 28 de marzo en Ensenada, se recuperaron 8 millones de litros de hidrocarburos y tres días después en el puerto de Tampico, se aseguraron 1O millones de litros de diésel ocultos como aditivos para aceites vegetales.

El 15 de mayo en Comalcalco, Tabasco se decomisaron 1.5 millones de litros de hidrocarburos, así como el 29 de mayo, en Tabasco se aseguraron 3 millones de litros de hidrocarburos.

El 18 de junio en Coatzacoalcos, Veracruz, se aseguraron 500 mil litros de petróleo en un predio que se utilizaba para la refinación ilegal de combustible.