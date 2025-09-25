Anuncia gobierno federal inversión de 4.8 mil mdd para 6 centros de datos

Plan México avanza

Se crearán más de 7,200 empleos calificados en el sector de la construcción y 900 puestos de trabajo pen Querétaro

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, anunció una inversión de 4 mil 800 millones de dólares de la empresa CloudHQ, uno de los mayores desarrolladores de data centers en el mundo, para la construcción de seis Centros de Datos en Querétaro, como parte del Plan México, y los cuales generarán 7 mil 200 empleos altamente calificados en el sector de la construcción y 900 empleos de trabajo permanentes.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la inversión es importante para el país ya que otorga capacidad para el procesamiento de datos relacionados con la inteligencia artificial y con el uso de las tecnologías de la información.

“Iniciar con inversiones en centros de datos es importante para México. Nos da capacidad en el país de procesamiento de datos relacionado con la inteligencia artificial y, en general, con el uso de tecnologías de la información, pero, además, nos abre una nueva posibilidad de inversión en México.

“¿Qué se requiere? Energía, como ya se presentó. Y para eso hay un plan de trabajo con Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Y se requiere, también, que estas inversiones traigan beneficios a la comunidad”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que se trabaja junto al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y con los gobiernos municipales en el desarrollo de un plan de infraestructura que acompañe este proyecto y los que desarrolla el Gobierno de México en dicha región.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que con esta inversión se prepara a México para una nueva economía vinculada a la inteligencia artificial, ya que además se trabaja junto a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para dar empleos a recién egresados de universidades.

“Esto va a construir como una carretera para todo lo que signifique inteligencia artificial en México. Para darnos una idea, cuando utilizamos Chat GPT, cuando utilizamos nuestro celular, los vuelos de los aviones, el servicio de tu refrigerador, bueno, si lo tienes conectado a internet, todo eso depende de centros de datos —como el que ahora nos va a presentar—; y hace posible que la nueva economía que vamos a vivir estos próximos años vinculada a inteligencia artificial, México tenga la carretera necesaria; estamos construyendo como la carretera, los puentes, para que pueda funcionar esa nueva economía”, puntualizó.

El director de operaciones de CloudHQ, Keith Patrick Harney, detalló que los centros de datos estarán construidos en 52 hectáreas, constarán de 900 megawatts (MW), de los cuales ya se tiene asegurada la energía inicial para los primeros 200 MW con apoyo de CFE y de Cenace, lo que representa una inversión previa de 250 millones de dólares. Además de que se tratará de un desarrollo sostenible al usar refrigeración sin agua y LEED de oro y plata.

“Tenemos una relación constructiva, colaborativa, con la señora Presidenta. Y pienso que en esta travesía que estamos iniciando -como ya se los dijimos ahora- esta relación será de suma importancia y continuará”, agregó.

Puntualizó que CloudHQ tiene empresas digitales inquilinas que también están invirtiendo en términos de los costos de construcción, para la creación de empleos y también para avanzar en el fortalecimiento de las cadenas de suministro mexicanas.

Farmacéuticas deben cumplir con entrega puntual de medicamentos: CSP

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que hay deudas con farmacéuticas, “pero independientemente de los adeudos, esas empresas tienen que cumplir con los contratos establecidos con el gobierno y entregar a tiempo los medicamentos.

La mandataria señaló que hay pláticas con todas las empresas “para ver la manera en que se van a ir saldando las deudas, sobre todo del 2024”.

Se está haciendo una revisión de adeudos, “porque todavía hay algunos pagos que se tienen que hacer”.

Pero subrayó que cuando se hace un concurso para la compra de alguna clave, quien gana se compromete a entregar el medicamento, independientemente si tienes una deuda en el pasado, si no pues no concursas, ¿verdad?”.

Entonces, añadió la mandataria, “cuando te comprometes, ganas una licitación y tiempo de entregas; tienes que cumplir con el contrato que estableciste con el gobierno de México, con alguna de las instituciones de salud, independientemente de la deuda”.

Subrayó que “si se va a pagar la deuda, pero ellos también tienen tiempos de entrega de los medicamentos”.

También señaló que hay “muchísimos medicamentos que no se producen en México y los principales productores hoy en el mundo, y de insumos médicos, están en India y en China”.

Añadió que “eso es lo que se va solicitar el próximo año y se está dando una calificación mayor a quien tenga plantas en México, aunque no sea del medicamento que se adquiere, para fortalecer el Plan México”.

De hecho, añadió, 80 por ciento de las bases para fabricar medicamentos de los más comunes están en la India, entonces se tiene que importar directamente o por medio de alguna empresa mexicana que se dedique a ello y “se ve en la licitación”.

Indicó que “se priorizó a los fabricantes frente a los distribuidores, por eso hay muchos medicamentos importados que requieren para la importación un permiso de Cofepris”.

La Presidenta reiteró que el abasto a centros de salud y hospitales está por encima del 90 por ciento.

“Aquellos medicamentos que no han llegado tiene que ver con estas empresas que no han cumplido con su entrega… En caso de que falte un medicamento, hay esquemas para poder completarlo”.

Dijo que el gabinete de seguridad tendrá que contestar, con base en investigaciones, el origen de la manta que apareció hace unos días en Mexicali con la petición al presunto líder del Cártel de Sinaloa, Juan José Ponce Félix, alias El ruso, de abastecer de medicamentos e insumos.

Cuestiona CSP cómo Salinas Pliego adquirió su televisora ADN 40

Por otro lado, la presidenta Sheinbaum Pardo cuestionó por qué Grupo Salinas la demandaría en Estados Unidos. “¿Por qué sería en Estados Unidos? ¿Cómo es una demanda de difamación en Estados Unidos?”.

Resaltó, más allá de las deudas del presidente de ese grupo, Ricardo Salinas Pliego tanto en México como en Estados Unidos, “la difamación que él hace todos los días a través de la televisora (que posee) o de sus redes sociales”.

Les voy a dejar una tarea “a todos los de aquí, (a) los que nos están viendo”, señaló la mandataria y lanzó una serie de preguntas:

“¿Por qué no se investiga cómo compró la televisora? Es una tarea para todos, quien quiera.

“¿Cuánto fue beneficiado con el Fobaproa?, ¿quién lo demandó a que regresara el dinero por la compra de la televisora?, ¿cómo tiene ADN 40?, ¿cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana?”.

Solo “son preguntas para que también se conozca. Ahí lo dejamos hoy, hasta ahí”, señaló.

Han sido repatriados 108 mil 803 connacionales: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde enero han regresado a México 108 mil 803 connacionales según las cifras del Instituto Nacional de Migración, cifra que dista del reporte de 1.6 millones de migrantes que según fuentes estadunidenses habrían sido deportados a sus países.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional comentó que cuando regresan mexicanos a su país, a través del INM se les otorga una carta de repatriación.

Mostró una gráfica de la evolución de las deportaciones de mexicanos en las diversas administraciones en la Casa Blanca, destacando que fue bajo la presidencia de William Clinton cuando se deportaron un millón cien mil mexicanos, en un año, frente a los 108 mil migrantes en este año, desde la llegada de Donald Trump.