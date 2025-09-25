LA OBRA DE MARIANA YAMPOLSKY LLEGA A CHIHUAHUA EN EL CENTENARIO DEL NATALICIO DE LA FOTÓGRAFA

Expuesta en el Museo Casa Redonda, la muestra reconoce el legado de la artista

El recorrido considera un núcleo que se dedica a la fotógrafa chihuahuense Alicia Ahumada

El Centro de la Imagen, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Chihuahua, a través del Museo Casa Redonda, inauguró “Mariana Yampolsky entre cuerpos extraños”, una exposición que recorre la obra de la reconocida fotógrafa en el marco del centenario de su nacimiento.

La inauguración contó con la presencia de la directora del Centro de la Imagen, Livier Jara García; la secretaria de Cultura de Chihuahua, Alejandra Enríquez Gutiérrez, y la directora del Museo Casa Redonda, Aidee Borunda.

Mediante fotografías, litografías, cerámicas, dibujos y documentos, la muestra explora la mirada sensible y crítica de Mariana Yampolsky (1925-2002), quien retrató la vida indígena y los contextos rurales de México, alejándose de los estereotipos. Las piezas provienen del acervo fotográfico del Centro de la Imagen, que resguarda más de 170 obras de la creadora.

“Para el Centro de la Imagen, compartir esta obra con el público de Chihuahua tiene un significado especial. Yampolsky eligió México como su patria estética y vital. Su mirada dialoga con nuestras realidades, con la memoria de los oficios, con las celebraciones y los cuidados, con las infancias que imaginan futuros posibles. Este proyecto forma parte de un esfuerzo nacional por acercar su legado a distintas latitudes, reafirmando su vigencia en la cultura contemporánea”, resaltó jara García.

A cargo de Eugenia Macías, la curaduría aborda la obra desde los vínculos entre los cuerpos y los territorios: los gestos y las formas de habitar, los oficios y las labores, la organización social que se manifiesta en objetos y espacios, y las metáforas visuales con las que la artista amplió el sentido de lo cotidiano. La muestra invita a recorrer dichas líneas de fuerza para reconocer, sin estereotipos, la dignidad de las comunidades que retrató Yampolsky.

La exposición se presentó en el Centro de la Imagen en 2022, y para su itinerancia en Chihuahua, se añadió un núcleo curatorial dedicado a la fotógrafa chihuahuense Alicia Ahumada, cuyo trabajo y sensibilidad dialogan con la ética de la mirada de Yampolsky, que genera nuevas resonancias para el público en la entidad.

La exposición llega al norte del país como parte de las actividades para conmemorar el centenario del natalicio de la fotógrafa nacionalizada mexicana. También se enmarca en el aniversario de Casa Redonda, un museo que, a lo largo de 25 años, se ha consolidado como referente cultural en la ciudad.

“Mariana Yampolsky entre cuerpos extraños” estará abierta al público hasta el domingo 23 de noviembre de 2025, en el Museo Casa Redonda, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.