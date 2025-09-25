Recortan horario en la Línea 1 del Metro en fines de semana

Mantenimiento de la red

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México recorrerá su horario durante tres fines de semana, por lo que el servicio será de 6:00 a 22:00, no hasta las 24:00 horas, debido al mantenimiento de la red.

Al momento se mantienen cerradas cuatro estaciones que son paso importante para los usuarios de la Línea 1 como Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán, esto debido a las obras de mantenimiento, en el que continúa la construcción de un complejo multimodal para la conexión de los servicios entre el Tren Interurbano México-Toluca y la ampliación de la Línea 12, la cual, lleva poco más de un año.

Cabe recordar que la estación Chapultepec está provisionalmente como terminal, hasta que concluyan los trabajos que se realizan en estas cuatro líneas que permanecen cerradas.

Ciere de la la Línea 1 en los próximos fines de semana

En el comunicado que emitió el Metro, el servicio en la Línea 1 terminará en punto de las 10:00 de la noche durante los siguientes sábados y domingos:

6:00 a 22:00 – Sábado 27 de septiembre, 4 y 11 de octubre.

7:00 a 22:00- Domingo 28 de septiembre, 5, y 12 de octubre.

Esta modificación al horario se realiza para optimizar las pruebas del Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC), previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

Ante ello, autoridades del Metro solicitaron a los usuarios tomar precauciones en estos días para prevenir tiempos de traslado señalados en las fechas, puesto que la última corrida de trenes saldrán a las 9:30 de la noche de las terminales actuales de la Línea 1que son Pantitlán y Chapultepec respectivamente.

Para apoyar al público usuario, se ofrecerá como servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en apoyo al público usuario a partir de las 10:00 de la noche, en el tramo que va de Pantitlán a Chapultepec, hasta concluir el servicio habitual que es hasta las 12:00 de la noche.

Estaciones cerradas

