Realiza la Sectur tianguis turístico en China

Promoción de la grandeza cultural, natural y turística de México

Con la finalidad de fortalecer la presencia de los destinos nacionales en Asia, la Secretaría de Turismo federal (Sectur), a cargo de Josefina Rodríguez Zamora, realiza por primera vez un tianguis turístico en China, los días 25 y 26 de septiembre.

“Presentaremos la grandeza cultural, natural y turística de nuestro país ante más de 200 touroperadores, aerolíneas y representantes de la iniciativa privada”, comentó en un video la funcionaria federal en su gira de trabajo.

La llegada de los mexicanos se hizo con la convocatoria del embajador de México en China, Jesús Seade Kuri; para ello, Josefina Rodríguez Zamora se hizo acompañar de representantes de siete estados, Baja California, Michoacán, Nayarit, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero y Chiapas, así como de directivos del Tren Maya y de Grupo Mundo Maya.

“Venir a Beijing es motivo de respeto y gratitud. México valora profundamente la historia, la cultura y el dinamismo de China. Hoy nos une la convicción de que el turismo puede ser un espacio de encuentro genuino entre nuestras sociedades”, declaró la secretaria en la inauguración realizada este jueves.

En esta visita, Rodríguez Zamora reconoció el compromiso del embajador Jesús Seade para hacer del turismo un generador de Prosperidad Compartida, tal como lo instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.