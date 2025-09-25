Tizayuca celebra el turismo, la cultura y la gastronomía con el Festival Pluma de Colibrí”

Del 26 al 28 de septiembre

Del 26 al 28 de septiembre, Tizayuca llevará a cabo el Festival “Huehue Huitzilihuitl Pluma de Colibrí”, un evento que integra la promoción de la lectura con la riqueza turística, gastronómica y cultural de Hidalgo, en la que se espera una afluencia aproximada de 6 mil visitantes durante los tres días, lo que representa una significativa oportunidad para impulsar el turismo local.

Este festival, contará con la participación de 30 expositores y más de 100 editoriales, es fundamental para fomentar el acceso a los libros y el hábito de la lectura en todas las edades, contribuyendo a elevar los índices de alfabetización en la región.

Además de su importante enfoque literario, el festival se convierte en una plataforma para la valoración y preservación del patrimonio cultural, al incluir a 20 cocineras y cocineros tradicionales provenientes de 9 municipios del estado.

De esta manera, se destacan las costumbres y sabores ancestrales que conforman la identidad gastronómica hidalguense, acercando a las nuevas generaciones a sus raíces culinarias y culturales.

El evento también ofrecerá un espacio para la venta y exhibición de productos artesanales y regionales, donde 20 productores y artesanos de compartirán sus creaciones únicas. Este pabellón promueve la economía local y el consumo sostenible, invitando a los asistentes a adquirir productos directamente de las regiones s de Hidalgo, fortaleciendo así el vínculo entre turismo, cultura y desarrollo económico.

El festival presentará 28 actividades culturales y artísticas con participación de municipios de Hidalgo, así como de Querétaro, Estado de México y Ciudad de México.

Estas actividades fomentan la interacción social y el intercambio cultural en un ambiente familiar, consolidando un sentido de pertenencia y comunidad entre los asistentes.

Dentro del programa destaca el concurso “Sabores de Nuestra Tierra”, competencia de platillos tradicionales elaborados con ingredientes endémicos del estado de Hidalgo que se llevará a cabo los días 26 y 27 de septiembre en el Complejo Colibrí, en horario de 11:00 a 14:30 horas.

Este concurso busca preservar el patrimonio culinario local, incentivando que las recetas ancestrales sean redescubiertas y compartidas. Al utilizar ingredientes nativos y exclusivos de la región, se celebra la identidad única de la gastronomía hidalguense, promoviendo la conexión entre el presente y el legado de generaciones pasadas. Habrá premiaciones para los tres primeros lugares, con incentivos económicos de 3,000, 2,000 y 1,500 pesos respectivamente.

El Festival “Huehue Huitzilihuitl Pluma de Colibrí” es mucho más que un encuentro cultural y literario; es un crisol de arte, tradición, turismo y economía local. Su principal objetivo es crear un espacio de intercambio cultural, económico y social donde los asistentes puedan reconectar con nuestras raíces, apoyar el talento regional y fortalecer el trabajo de quienes mantienen vivas las tradiciones que enriquecen a Hidalgo y lo proyectan como un destino turístico y cultural de relevancia.