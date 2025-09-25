PRISMA: una experiencia escénica íntima, femenina y transformadora

Se presenta en el espacio Urgente del Foro Shakespeare

Explora las contradictorias formas de las mujeres de verse a sí mismas

Por Arturo Arellano

Desde el pasado 2 de septiembre y hasta el 4 de noviembre, todos los martes a las 20:30 horas, el espacio Urgente del Foro Shakespeare (Zamora 7, Col. Condesa) se convierte en el escenario de PRISMA, una obra escrita por la dramaturga danesa Signe Ebbesen y adaptada por la joven creadora Elisabetha Gruener, quien también comparte la dirección con Clemente Vega, actor, autor, bailarín y coreógrafo multidisciplinario.

PRISMA es una experiencia escénica cruda, íntima y profundamente femenina. Explora un tema universal en la vida de las mujeres: las contradictorias formas de verse a sí mismas, de ver el amor y de hacer el amor. Es una obra que no pretende complacer, sino conectar con la autenticidad del ser mujer.

Ana Lucía Santibañez, quien interpreta a Lila, compartió en entrevista para Diario Imagen “Mi personaje se llama Lila. Somos cuatro mujeres roomies. Todo el tiempo hay música, luces, elementos que ayudan a que el público se involucre, a que la experiencia sea emergente y sientas que estás ahí, en ese lugar.”

Sobre su conexión con el personaje, Santibañez reflexiona “Creo que los personajes eligen a los actores. Me identifico mucho con Lila: es una mujer fuerte, segura, atractiva. Puede parecer que tiene las cosas fáciles, pero guarda secretos como todos. Uno de ellos es su vulnerabilidad, su necesidad de ser querida. A lo largo de la obra exploramos distintas búsquedas, porque aunque digan que no buscan, sí buscan.”

La actriz destaca la química con sus compañeras de elenco “Es padrísima. No me había tocado trabajar solo con mujeres, incluso en la parte creativa. Solo hay un hombre: el músico, que también es nuestro coreógrafo y codirector. La mayoría del equipo está conformado por mujeres.”

Durante el proceso creativo, el elenco reflexionó sobre la relación entre mujeres “Lo platicábamos al explorar los personajes. Es difícil, como mujeres, hacer comunidad. A pesar de que hoy, como mujeres contemporáneas, intentamos quitarnos el chip que se nos implantó desde jóvenes sobre la competencia entre nosotras.”

PRISMA comienza como un juego que se transforma “Desde el inicio lo toman como un juego, pero conforme avanza todo, nos damos cuenta de que no era tan juego. Era algo serio que termina en una locura un poco irracional, abordando cosas profundas de cada personaje.”

Carmina está completamente entregada al amor romántico y obsesionada con encontrar al príncipe azul. Azul, por su parte, dice que no busca nada, que está muy cool, pero en su evasión se percibe el dolor. Jade se muestra como una mujer segura, lesbiana, muy inteligente, pero también revela aspectos extraños en su búsqueda del amor. Cada personaje tiene un color, y al final descubrimos que las cuatro mujeres son una misma mujer. “Todos hemos sido todas”, dice Santibañez.

La obra también aborda las diferencias de género en torno al amor “Las búsquedas son muy distintas dependiendo del género, por una cuestión sociocultural. A los hombres se les ha enseñado a no mostrar sus emociones, y desde ahí la visión del amor cambia. En las mujeres está muy metida esta idea de que, para ser queridas, deben complacer al otro o a la otra. Que debemos vernos bonitas y perfectas, porque estamos en competencia todo el tiempo.”

Sobre los retos de las nuevas generaciones, la actriz advierte “Nacieron con redes sociales y tecnología. Hay que tener bien fortalecida la personalidad y autoestima, y tener claro dónde estamos paradas en el mundo. Si no, las redes sociales te descolocan, te confunden, te pueden trastornar y llevarte a lugares muy oscuros. Las nuevas normas de belleza están expuestas ahí, y hay un riesgo brutal de perderte.”

Sin embargo, reconoce una fortaleza en las juventudes “Tienen muy claro este nuevo código entre ellas, sobre la sororidad y el feminismo.”

PRISMA es una obra que se siente en el cuerpo: mariposas en el estómago, el pico de un pájaro clavándose en el corazón, garras rasgando la piel. En el amor y la guerra, todo se vale, un dicho que es misa para Lila, Jade, Carmina y Azul. Cuando una carta misteriosa aparece en su casa, las cuatro jóvenes se enfrentan a sus propias contradicciones. Deciden realizar un ritual de brujería, sin saber que abrirán la puerta a que la amistad, los celos y los secretos broten. Se presenta todos los martes hasta el 4 de noviembre en el foro shakespeare.

Tras fundar su compañía INSECTA en Londres, donde desarrolló su propio trabajo creativo, ELISABETHA GRUENER llega a México para consolidar su propuesta teatral. Luego del éxito de Una Disculpa a Lady Gaga, presenta ahora PRISMA, una puesta en escena que marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria.