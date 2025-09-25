Reconocimiento de voces de la comunidad UAEMéx, prioridad para Martha Patricia Zarza

Los canales de comunicación institucionales se encuentran abiertos para conocer sus inquietudes, sugerencias y dudas, dijo la rectora a la comunidad del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria

Atlacomulco, Méx.- La participación y el reconocimiento de las voces de todas y todos los integrantes de la comunidad verde y oro son prioridad para la Administración 2025-2029 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), sostuvo la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, durante la visita que realizó al Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria.

Los canales de comunicación institucionales se encuentran abiertos para conocer sus inquietudes, sugerencias y dudas, dijo a la comunidad estudiantil, académica y trabajadora del Plantel.

Refrendó el compromiso de su gestión para establecer una comunicación directa y cercana para la creación de una institución unida, que dialoga y participa activamente; una institución cercana, incluyente y progresista.

Asimismo, invitó a la comunidad de nivel medio superior a seguir las redes sociales institucionales, con la finalidad de que conozcan los beneficios que tienen como parte de la comunidad UAEMéx, así como las actividades académicas, culturales y deportivas que realiza la institución.

Durante esta visita, escuchó las necesidades de la comunidad del Plantel para la creación de espacios que fortalezcan el deporte y la convivencia. Reiteró su disposición para la gestión de mejores condiciones para el desarrollo integral y pleno de los tres sectores universitarios.

Finalmente, Martha Patricia Zarza Delgado visitó las aulas del Plantel para desear al estudiantado un semestre satisfactorio, ya que se encuentran en temporada de evaluaciones.