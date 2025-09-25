Amenazas de bomba crean clima de psicosis en la UNAM

Autoridades universitarias presentan denuncias

Pide a la policía cibernética investigar el origen de información falsa y se castigue a los responsables La Preparatoria número 6, ubicada en la alcaldía Coyoacán, fue desalojada ante una amenaza de bomba, pero tras la revisión del plantel, se determinó que fue falsa alarma.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) demanda a la autoridades, a la policía Cibernética en específico, investigar el origen de amenazas de bomba y supuesta presencia de grupos violentos y se castigue a los responsables”.

Esto se da luego de que alrededor de las 15 horas del pasado miércoles fue desalojada la Preparatoria número 6, ubicada en la alcaldía Coyoacán, por una presunta amenaza de bomba, que tras la revisión del plantel, se determinó que fue falsa alarma.

La UNAM se refirió a que en días recientes se ha difundido “una serie de informaciones falsas (Fake News), rumores, mentiras y versiones descontextualizadas de amenazas sobre presuntos, explosivos o presencia de supuestos, grupos violentos que buscan afectar el desarrollo de las actividades en diversas entidades universitarias, particularmente preparatorias y CCH”.

Aseguró que “en todos los casos se han activado de inmediato los protocolos de atención”. Enfatizó que “no minimizamos ninguna situación que ponga potencialmente en riesgo a la comunidad universitaria”. La prioridad “es la seguridad de las y los jóvenes de las y los docentes así como del personal administrativo”, agregó.

Tras afirmar que ha presentado la denuncias correspondientes, la máxima casa de estudios lanzó un exhorto a la comunidad universitaria “a informarse por los medios institucionales y las redes sociales oficiales, a no propagar información falsa y verificar siempre la fuente de cualquier versión”.

Por último, pidió atender “en todo momento, las indicaciones de las autoridades universitarias”.

En desalojo de este miércoles en la Preparatoria 6 es el segundo que se presenta en el 2025 en planteles de ese nivel de enseñanza de la UNAM. El primero fue el pasado 7 de abril en la Preparatoria 5.

Desalojan la Prepa 6 de la UNAM

La tarde de este miércoles 24 de septiembre, ante una presunta amenaza de bomba, fueron desalojados los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria N.º 6 «Antonio Caso», de la UNAM.

De acuerdo con información difundida por los estudiantes de la escuela preparatoria, en los baños de hombres se encontró una hoja de papel con una advertencia escrita: “Pusimos una bomba, encuéntrenla”.

Se logró tener acceso a un mensaje difundido por un profesor de la universidad, Carlos Lozano, en un chat de mensajería de WhatsApp del grupo de Dibujo 456 B: “En virtud de que es importante atender el bienestar de nuestra comunidad y para evitar contratiempos, realizaremos esta tarde suspensión de actividades académicas. Más tarde se emitirá un comunicado comentando la situación que deriva en este asunto”.

Se trató de la segunda ocasión que una preparatoria de la máxima casa de estudios es desalojada en 2025 por una presunta amenaza de bomba, ya que el pasado 7 de abril fueron evacuados estudiantes y profesores de la Escuela Nacional Preparatoria 5 «José Vasconcelos», debido a una alerta desatada por una maleta en la que había un teléfono celular conectado a un contador numérico y dos botellas con agua color azul.

La presunta amenaza de bomba de este miércoles se da dos días después del homicidio de Jesús Israel Hernández, perpetrado por otro estudiante, Ashton “N”, con un arma punzocortante dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur.

Alumnos del CCH Sur exigen paz y garantías a la seguridad

Padres de familia y estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur exigieron, por segundo día consecutivo, se garanticen medidas de seguridad en el plantel y marcharon en silencio hacia la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tras el asesinato de un alumno el pasado lunes.

Bajo el lema “Marcha por la paz y cese de la violencia dentro de la UNAM”, al menos 25 jóvenes encapuchados realizaron carteles y pintas que colocaron sobre los muros de la institución.

“Traemos estas flores para recordar a nuestro hijo, a nuestro compañero, pero también como un llamado de paz. No queremos que la violencia se normalice dentro de nuestras escuelas”, expresó Teresa, madre de un alumno de primer semestre.

Estudiantes del bloque negro señalaron que su participación no busca confrontar, sino acompañar. “Nosotros no venimos a destruir, venimos a exigir seguridad. El bloque negro no está aquí para generar violencia, sino para protegernos de amenazas”, dijo un estudiante de sexto semestre, quien pidió el anonimato.

“Queremos que la UNAM y las autoridades escuchen, que tomen acciones reales, no sólo comunicados. No podemos seguir llorando a nuestros compañeros”, dijo una alumna de tercer semestre.

Al mediodía, los manifestantes iniciaron la marcha desde el CCH Sur con dirección a Rectoría. El contingente avanzó hacia avenida de las Torres para incorporarse a Periférico Sur, donde caminaron sobre los carriles laterales en dirección a Insurgentes. Posteriormente, se desplazaron por esa arteria hasta llegar a la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria.

Frente a Rectoría, los manifestantes colocaron la bandera a media asta y guardaron un minuto de silencio en memoria del estudiante asesinado.

