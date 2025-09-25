Transparencia, ejercicio básico en la cámara de diputados: Kenia López

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

En lo que representará un giro total del manejo de recursos e iniciativas, y como principio básico de contrapesos entre poderes que reclama la Democracia en México, la presidenta de los diputados, la panista Kenia López Rabadán anunció que su mandato estará dirigido esencialmente a establecer una rigurosa transparencia, dentro y fuera de San Lázaro.

En este año, que le toca dirigir a los diputados federales, dijo en un desayuno-conferencia con reporteros del Legislativo, dijo que va a trabajar para que sea esta Cámara una caja transparente de todo lo que se haga en esta parte del Congreso de la Unión.

Se comprometió a intentar que este año de la LXVI Legislatura sea el más transparente posible.

“… porque para mí, la transparencia obliga a la no corrupción; la transparencia le pone un freno al que se quiera pasar de listo; la transparencia le pone un freno a quien quiera abusar del cargo; la transparencia le pone un freno a quien quiera usufructuar un espacio público para su beneficio personal”, enumeró.

Consideró que la transparencia es maravillosa porque le garantiza al ciudadano que sus impuestos van a ser bien aplicados y porque exhibe al corrupto y al abusivo, y los excesos se descubren y revelan gracias a la transparencia.

La legisladora expresó su reconocimiento hacia los medios informativos y al ejercicio periodístico como aliados del ejercicio de la política y del gobierno, sin quienes la ciudadanía quedaría sin enterarse de lo que estos hacen.

“Para mí hoy hay una sola prioridad, con eso le garantizo a todos mis compañeros de todos los grupos parlamentarios, institucionalidad. Hoy México lo necesita. La imagen de la Cámara debe ser positiva, pues lo que los ciudadanos esperan de los políticos son trabajos honorables, éticos y decentes”.

Se dijo comprometida absolutamente con la institucionalidad, porque en esta Cámara de Diputados, los “compañeros de Morena, del Verde y del PT votaron por una servidora y, en consecuencia, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de manera honorable y así lo estaría haciendo porque es una gran oportunidad de demostrar cómo sí se pueden hacer bien las cosas”.

Su objetivo, entonces, señaló, es que la Cámara de Diputados sea un referente positivo, porque la ciudadanía paga impuestos para que sus diputados den resultados, para que haya medicinas, carreteras seguras, hospitales en donde se pueda salvar la vida, escuelas de calidad.

“Para eso los mexicanos pagan impuestos”, subrayó.

Recordó que de cada tres pesos que un trabajador gana, uno de esos tres pesos lo tiene que pagar en impuestos.

“Se necesita que esta Cámara de Diputados dé resultados positivos, dé resultados a las personas, a las familias en México. Lo otro, las escenas negativas, las escenas malas, las escenas dañinas, yo espero por el bien de México que ya no se den. No le sirven a nadie”.

Con 28 años en la política y su paso por cargos importantes en su partido y otros espacios de poder, dijo que para ella la pluralidad y ser incluyente es prioridad.

“La pluralidad le hace bien al país, porque la ciudadanía agradece esas fotografías de pluralidad, porque hay pluralidad en la Cámara de Diputados, hay pluralidad en el Congreso, hay pluralidad en los medios, es más hay pluralidad en la familia”.

Durante los 21 días que lleva como presidenta de la Cámara de Diputados, comentó, ha tenido un acompañamiento excepcional de los medios informativos.

“… y quienes hacemos política tenemos que respetar a los medios de comunicación, reconocerlos e incluso querer a los medios de comunicación, a las personas que están en ellos, porque es la forma en la que quienes estamos en el servicio público podemos llegar a la ciudadanía. Yo por eso les aprecio, les respeto y les reconozco su trabajo”.

“Yo estoy obligada además a respetar a mis 499 compañeros, y lo haré para que cuando cada una y cada uno de ellos me escuche, se sienta representado. Desde la Mesa, se tiene la obligación legal y ética de respetar la posición de los compañeros”.

Reveló que la Mesa Directiva que preside tiene casi 150 asuntos por resolver que están archivados por falta de tiempo en las tareas legislativas.

“Necesitamos encontrar el tiempo y si es necesario poner más días de sesiones; estamos obligados a hacerlo, porque son iniciativas de todos los grupos parlamentarios que están esperando la dictaminación del Pleno, de las y los legisladores y para eso nos pagan; para dictaminar, para legislar, para hacer leyes”.

En fin, una nueva presidencia y un nuevo trato con mucho mejores expectativas.

Pese a los obstáculos económicos, hay avance

Con 30 años de experiencia internacional, y con una de las plantas más modernas en la producción y diseño de porcelanatos -que incluso compiten con sus productos mexicanos con los italianos-, Time Ceramics, ubicada en Hidalgo con una inversión china de 2 mil 700 millones de pesos, tecnología de vanguardia y el uso de mano de obra y materias primas 100 por ciento nacionales abre en la Ciudad de México su centro de exposiciones como un paso definitivo para alcanzar nuevos mercados.

Encabezados por Lorena Ramírez Monge, representante legal de la firma Chi-Mex, y con la asistencia de Alan Sánchez, gerente de Relaciones Públicas; Santiago Wang, gerente comercial, y Jaime Castro, gerente de Marketing, el equipo de Time Ceramics expuso una amplia gama de porcelanatos que combina diseño, calidad y precios competitivos, y la colocan a la vanguardia de la construcción y el interiorismo para colocar a México de importador a exportador.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa