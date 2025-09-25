Yuridia estrena “Monumental (En vivo desde La Plaza de Toros La México)”Espectáculos jueves 25, Sep 2025
- Un disco histórico, emotivo e inolvidable
- Hace historia con un disco que retrata el épico cierre de su gira Sin Llorar
- 37 canciones, entre ellas, colaboraciones con Carlos Rivera, Majo Aguilar y Reyli
Con este lanzamiento, YURIDIA comparte la grabación del show con el que se convirtió en la primera mujer en agotar un concierto en formato 360° en la Plaza de Toros La México.
Al mismo tiempo que plataformas como Spotify México la colocaban como la cantante más escuchada a nivel nacional, más de 45 mil personas coreaban ininterrumpidamente las cerca de 40 canciones conducidas por su voz. Sin duda, lo que logró YURIDIA con su show en La México el pasado 5 de abril del 2025, no es algo que se viva todos los días.
Monumental (En vivo desde La Plaza de Toros La México) es un testimonio de que la magia existe: a lo largo de 37 canciones Yuridia encantó al público que pudo asistir a la conclusión de su Sin Llorar Tour, gira que incluyó 2 sold outs en el Palacio de los Deportes de la CDMX y 4 en el Auditorio Nacional.
Entre sus poderosas interpretaciones se encuentran himnos como “¿Y Qué Tal Si Funciona?», “Ya Te Olvidé» y el hit viral “Qué Agonía”. Esto sin dejar de lado, “Sin Llorar”, que con esta versión en vivo ha sido #1 en la radio nacional durante 3 semanas consecutivas.
Además de la impecable voz de Yuridia, el álbum brilla por las colaboraciones estelares de Carlos Rivera en el focus track “Si No Piensas Cambiar”, Majo Aguilar en “Brujería” y Reyli en “Qué Nos Pasó”. La producción captura cada emoción, cada ovación y cada lágrima del público que coreó sin descanso durante más de dos horas de show, la emblemática selección de canciones de Yuridia.
A través de cambios de vestuario, momentos icónicos y la interpretación de joyas como “Con Qué Se Pega un Corazón”, “Malamente” o “Felicítalo”, Yuridia consolida su trayectoria con un álbum en vivo que quedará para siempre en la memoria colectiva. Monumental hace honor a su nombre: grande, emotivo e inolvidable.
Con este Monumental disco, Yuridia deja claro que es una artista exitosa en toda la extensión de la palabra, y que la magia de sus apasionantes canciones emociona tanto en sus grabaciones de estudio, como en sus interpretaciones en vivo. Monumental (En vivo) es un disco histórico que cautiva y deja una gran huella en el mundo de la música mexicana.
Tracklist:
1.- No son Horas
2.- Malamente
3.- Para Que Seas Feliz
4.- Brujería ft. Majo Aguilar
5.- Él Lo Tiene Todo
6.- Como Yo Nadie Te Ha Amado
7.- Señora
8.- Ya Es Muy Tarde
9.- Lo Que Son las Cosas
10.- Ahora Entendí
11.- Cobarde
12.- Te Equivocaste
13.- Ya Te Olvidé
14.- Ángel
15.- Te Dejo
16.- Llévate
17.- Alma Enamorada
18.- Maldita Primavera
19.- Enamorada y Herida
20.- Si Quieres Verme Llorar
21.- ¿Qué Nos Pasó? ft. Reyli Barba
22.- Dime
23.- Besos y Copas
24.- Así Fue
25.- Un Bendito Día
26.- Se Va a Terminar
27.- No la Beses
28.- Sin Llorar
29.- Si No Piensas Cambiar ft. Carlos Rivera
30.- ¿Con Qué Se Pega Un Corazón?
31.- ¿Y Qué Tal Si Funciona?
32.- Me Hace Tanto Bien
33.- Mi Eterno Amor Secreto
34.- Amigos No por Favor
35.- Felicítalo
36.- La Bienvenida
37.- Qué Agonía