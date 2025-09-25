Yuridia estrena “Monumental (En vivo desde La Plaza de Toros La México)”

Un disco histórico, emotivo e inolvidable

Hace historia con un disco que retrata el épico cierre de su gira Sin Llorar

37 canciones, entre ellas, colaboraciones con Carlos Rivera, Majo Aguilar y Reyli

Con este lanzamiento, YURIDIA comparte la grabación del show con el que se convirtió en la primera mujer en agotar un concierto en formato 360° en la Plaza de Toros La México.

Al mismo tiempo que plataformas como Spotify México la colocaban como la cantante más escuchada a nivel nacional, más de 45 mil personas coreaban ininterrumpidamente las cerca de 40 canciones conducidas por su voz. Sin duda, lo que logró YURIDIA con su show en La México el pasado 5 de abril del 2025, no es algo que se viva todos los días.

Monumental (En vivo desde La Plaza de Toros La México) es un testimonio de que la magia existe: a lo largo de 37 canciones Yuridia encantó al público que pudo asistir a la conclusión de su Sin Llorar Tour, gira que incluyó 2 sold outs en el Palacio de los Deportes de la CDMX y 4 en el Auditorio Nacional.

Entre sus poderosas interpretaciones se encuentran himnos como “¿Y Qué Tal Si Funciona?», “Ya Te Olvidé» y el hit viral “Qué Agonía”. Esto sin dejar de lado, “Sin Llorar”, que con esta versión en vivo ha sido #1 en la radio nacional durante 3 semanas consecutivas.

Además de la impecable voz de Yuridia, el álbum brilla por las colaboraciones estelares de Carlos Rivera en el focus track “Si No Piensas Cambiar”, Majo Aguilar en “Brujería” y Reyli en “Qué Nos Pasó”. La producción captura cada emoción, cada ovación y cada lágrima del público que coreó sin descanso durante más de dos horas de show, la emblemática selección de canciones de Yuridia.

A través de cambios de vestuario, momentos icónicos y la interpretación de joyas como “Con Qué Se Pega un Corazón”, “Malamente” o “Felicítalo”, Yuridia consolida su trayectoria con un álbum en vivo que quedará para siempre en la memoria colectiva. Monumental hace honor a su nombre: grande, emotivo e inolvidable.

Con este Monumental disco, Yuridia deja claro que es una artista exitosa en toda la extensión de la palabra, y que la magia de sus apasionantes canciones emociona tanto en sus grabaciones de estudio, como en sus interpretaciones en vivo. Monumental (En vivo) es un disco histórico que cautiva y deja una gran huella en el mundo de la música mexicana.

Tracklist: 1.- No son Horas 2.- Malamente 3.- Para Que Seas Feliz 4.- Brujería ft. Majo Aguilar 5.- Él Lo Tiene Todo 6.- Como Yo Nadie Te Ha Amado 7.- Señora 8.- Ya Es Muy Tarde 9.- Lo Que Son las Cosas 10.- Ahora Entendí 11.- Cobarde 12.- Te Equivocaste 13.- Ya Te Olvidé 14.- Ángel 15.- Te Dejo 16.- Llévate 17.- Alma Enamorada 18.- Maldita Primavera 19.- Enamorada y Herida 20.- Si Quieres Verme Llorar 21.- ¿Qué Nos Pasó? ft. Reyli Barba 22.- Dime 23.- Besos y Copas 24.- Así Fue 25.- Un Bendito Día 26.- Se Va a Terminar 27.- No la Beses 28.- Sin Llorar 29.- Si No Piensas Cambiar ft. Carlos Rivera 30.- ¿Con Qué Se Pega Un Corazón? 31.- ¿Y Qué Tal Si Funciona? 32.- Me Hace Tanto Bien 33.- Mi Eterno Amor Secreto 34.- Amigos No por Favor 35.- Felicítalo 36.- La Bienvenida 37.- Qué Agonía