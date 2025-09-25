¿Qué puede pasar?

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

La senadora Ruth González Silva, militante del Partido Verde, narró su intención de competir por el gobierno de San Luis Potosí en 2027.

El propósito de la legisladora es el común entre los políticos y nadie se lo critica, pero cuando se ahonda en sus relaciones, ella misma advierte que quiere suceder a su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo.

Pocas son las ocasiones (una) en que las esposas de los gobernadores en funciones suspiran por ese tipo de sucesión y ninguna en que los esposos pretendan en ocupar el sitio que tiene su mujer.

Ruth sabe que cumplir su proyecto conlleva el rompimiento de la alianza que el partido Verde mantiene con Morena, ya que los estatutos del Movimiento de Regeneración Nacional proscriben esas situaciones, a sugerencia de la Presidenta de la República.

Claudia Sheinbaum Pardo promueve el fin del nepotismo dentro de los cargos de elección popular, para evitar el continuo abuso que cometen los políticos que se pasan las diputaciones locales, federales, alcaldías y senaduría sin ningún rubor y ahora lo intenta con las gubernaturas.

El mensaje tenía dedicatoria especial para tres aspirantes a gobernadores: Saúl Monreal,que en Zacatecas pretende suceder a su hermano David; Félix Salgado, a su hija Evelyn, gobernadora de Guerrero, y la señalada Ruth González en San Luis Potosí con su esposo, Ricardo Gallardo. La diferencia es que los dos primeros militan en Morena y si se encuentran impedidos, pero Ruth lo hace en el Verde aliado de Morena.

“González Silva señaló que aún falta mucho para las definiciones rumbo a las elecciones estatales, aunque precisó que si el pueblo lo decide ella será gobernadora, porque a diferencia de Morena, el Partido Verde no prohíbe el llamado “nepotismo electoral”.

Señala que el Verde cuenta con los votos suficientes para ganar los comicios en SLP, como demostró con la candidatura de Gallardo.

Lo que no dice la senadora González Silva es que Morena ya tiene su candidata al gobierno en la persona de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y que el rompimiento con Morena puede significar la emancipación del Verde o el total rompimiento con Morena.

Vale la pena recordar que la única ocasión en que la esposa de un gobernador intentó sucederlo ocurrió en Tlaxcala en 2004, cuando María del Carmen Ramírez, esposa de Alfonso Sánchez Anaya fue candidata del PRD en alianza con el hoy MC y fue relegada al tercer lugar en los comicios estatales.

Como se advierte son escasas las competiciones de ese tipo entre cónyuges, pero sí abundan entre primos hermanos y hasta hermanos, con una serie de triquiñuelas.

La población del Estado de México está pendiente para saber el tiempo en que la gobernadora Delfina Gómez concrete su promesa de terminar con los baches. Las calles de las principales ciudades, así como las vías rápidas sufren un terrible deterioro… Claudia Guerrero fue relevada de su cargo como jefa de oficina en Pemex, el que había asumido hace menos de un año y se dice que mucho tuvo qué ver que es hija de Gregorio Guerrero, quien fue en el pasado Auditor Superior de la Federación y Contralor de Pemex, unos días antes también fue relevada Margarita Pérez, directora comercial de la petrolera.

