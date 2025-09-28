Primaria de Solferino recibe domo gracias al gobierno de Mara Lezama

A 64 años de fundada

La obra se construyó con recursos del pueblo, de manera transparente y sin corrupción

Solferino.- Más de 144 alumnas y alumnos de la Escuela Primaria “José María Pino Suárez” de esta comunidad estrenaron su nuevo domo en la inauguración encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, y con el cual ahora cuentan con un espacio digno, seguro y adecuado para realizar actividades físicas, culturales y cívicas.

“Hoy venimos a compartir con ustedes este domo para que ya no tengan que hacer educación física ni actos cívicos bajo el solazo o la lluvia. ¿Saben cuántos años tiene su escuela? Nada más y nada menos que 64 años. Imagínense todo lo que ha pasado aquí. Sus papás, sus tíos, hasta sus abuelitos pudieron haber estudiado en estas mismas aulas” expresó la Gobernadora.

La obra fue realizada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo a través de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), como parte de la transformación profunda que impulsa este gobierno humanista con corazón feminista y que forma parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

A los padres de familia, la titular del Ejecutivo les explicó que esta obra forma parte de un paquete de mil 109 domos de un rezago provocado por el abandono de gobiernos anteriores. Añadió que esto es posible porque este gobierno diferente combate la corrupción, y cuando eso sucede el dinero alcanza para más.

Asimismo, indicó que para su construcción se canalizó dinero que es del pueblo y que regresa al pueblo de manera transparente. Por ello citó que a través de un código QR, escaneado con cualquier teléfono celular, se puede verificar cómo y con qué se hizo el domo.

A las y los alumnos, Mara Lezama les dijo que este domo es suyo, para que lo usen y para que lo cuiden. A cambio les pidió cuidarse, ser felices, que no permitan que nadie les trunque sus sueños y que se alejen de las conductas autodestructivas y de las violencias.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, durante años, las niñas y los niños de esta escuela, fundada en 1961 y que cuenta con 64 años de servicio, realizaban sus actividades al aire libre bajo el sol y expuestos a las inclemencias del clima. Hoy, gracias a este domo, podrán desarrollarse en un entorno que promueve la salud, la convivencia y el bienestar social.

Al respecto, el secretario de Obras Públicas, José Rafael Lara Díaz, informó que este domo forma parte de un proyecto más amplio que contempla la construcción de 1,109 en todo el estado, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades para miles de niñas, niños y jóvenes en diversas comunidades, llevando infraestructura de calidad incluso a las localidades más alejadas. En Lázaro Cárdenas se construyen 11.

A nombre del alumnado, Santiago Hafid Quintal Betancourt, agradeció a Mara Lezama este domo que será de gran utilidad para los diversos eventos que se realizan en la escuela, ahora sí, protegidos del sol, la lluvia y otras inclemencias.

Revisa MLE con gabinete avances de proyectos estratégicos

Chetumal.- Para revisar avances de los diversos proyectos estratégicos que están en marcha en todo el estado a favor del bienestar de las y los quintanarroenses, la gobernadora Mara Lezama encabezó una reunión con el gabinete legal y ampliado del Gobierno del Estado.

Como lo ha hecho de forma periódica desde el primer día de esta administración, la titular del Ejecutivo reiteró que todos estos proyectos deben estar ajustados al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, para el bienestar de las y los quintanarroenses.

Mara Lezama señaló que se debe redoblar el paso en coordinación y unidad, para seguir avanzando en la transformación del estado con un gobierno diferente, humanista, con corazón feminista, de modo que la prosperidad compartida se refleje en la economía de los que menos tienen y más necesitan.