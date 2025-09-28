QR sería un destino estratégico para concentraciones de equipos del Mundial

Negociaciones con la FIFA

Hoteles buscarán atraer a las selecciones mundialistas ante su conectividad e infraestructura turística

Cancún.-

Cancún.- Con miras al Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, el sector hotelero de Quintana Roo ha levantado la mano para convertirse en sede de campamentos base de selecciones nacionales. Aunque el estado no albergará partidos oficiales, su conectividad, infraestructura turística y experiencia en eventos internacionales lo posicionan como un destino estratégico para la concentración de equipos.

La gobernadora Mara Lezama confirmó que varios hoteles del Caribe Mexicano ya han sido registrados ante la Secretaría de Turismo como posibles campamentos sede. La decisión final corresponde a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que evalúa criterios como:

– Proximidad a ciudades sede (máximo 3.5 horas de vuelo)

– Infraestructura deportiva y hotelera

– Accesibilidad aérea y terrestre

– Seguridad y privacidad para las delegaciones

Aunque Quintana Roo no cumple con todos los requisitos para selecciones que jugarán en Canadá o el norte de EE.UU., su cercanía con sedes mexicanas y del sur estadounidense lo mantiene en consideración.

Uno de los principales argumentos a favor de Quintana Roo es el Aeropuerto Internacional de Cancún, que cuenta con conexión directa a las 16 ciudades sede del Mundial. Esto lo convierte en un punto de entrada clave para delegaciones, turistas y medios internacionales.

Además, algunos hoteles han ofrecido construir campos de entrenamiento dentro de sus instalaciones para cumplir con los estándares FIFA. Actualmente, el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo, casa del Cancún FC, es la única instalación deportiva profesional disponible en la zona.

Además de los campamentos, autoridades estatales y municipales gestionan que Cancún sea sede de un Fan Fest oficial de la FIFA. Este evento reúne transmisiones en vivo, conciertos, actividades culturales y zonas interactivas para aficionados. El Malecón Tajamar ha sido propuesto como sede principal por su capacidad, ubicación y experiencia en eventos masivos.

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y la Secretaría de Turismo estatal mantienen negociaciones activas con FIFA para concretar esta propuesta, que consolidaría a Cancún como un destino mundialista, aunque no sea sede de partidos

Piden participación juvenil en actualización del PDU

Representantes del sector empresarial de Solidaridad han solicitado formalmente que se incluya a jóvenes profesionistas, estudiantes y emprendedores en el proceso de actualización del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Playa del Carmen. La petición surge en el marco de las mesas técnicas organizadas por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), donde se discuten los lineamientos que definirán el crecimiento urbano de la ciudad en los próximos años.

El Programa de Desarrollo Urbano es el instrumento rector que define el uso de suelo, la densidad poblacional, las zonas de conservación y los criterios para el desarrollo inmobiliario y turístico. Su actualización es clave para garantizar un crecimiento ordenado, sostenible y equitativo en una ciudad que ha experimentado un acelerado aumento demográfico y de inversión.

Playa del Carmen, con más de 300 mil habitantes y una alta migración interna, enfrenta retos como saturación vial, déficit de vivienda accesible, presión sobre servicios públicos y pérdida de áreas verdes.

Durante las sesiones del IMPLAN, empresarios como Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, subrayaron que “los jóvenes tienen una visión fresca, innovadora y más consciente del medio ambiente. Es fundamental que participen en la planeación de la ciudad que heredarán”.

También se destacó que muchos jóvenes están involucrados en arquitectura, urbanismo, tecnología, movilidad y emprendimientos sostenibles, por lo que su experiencia puede enriquecer el PDU con propuestas más inclusivas y resilientes.

Además, se busca que el nuevo PDU contemple zonas de innovación, vivienda digna para jóvenes trabajadores, y espacios públicos que fomenten la cultura, el deporte y la participación comunitaria.

El IMPLAN ha confirmado que la actualización del PDU se encuentra en fase de diagnóstico y que se abrirán nuevas etapas de consulta pública en octubre y noviembre. Se espera que el documento final se presente ante Cabildo en el primer trimestre de 2026.