El sector hotelero enfrenta una de sus perores temporadas bajas, en años

Rentas vacacionales ganan terreno

Empresarios demandan una regulación urgente para equilibrar la competencia

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La industria hotelera de Quintana Roo enfrenta una de sus peores temporadas en años: la ocupación ha caído hasta un 30% en destinos clave como Cancún y Playa del Carmen, mientras las plataformas de renta vacacional continúan ganando terreno. Esta transformación del mercado turístico ha encendido las alarmas entre empresarios del sector, quienes exigen regulación urgente para equilibrar la competencia.

Según datos recientes de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (Acluvaq), los hoteles tradicionales apenas alcanzan entre un 10% y 12% de ocupación, mientras que las rentas vacacionales superan el 50%2. En Playa del Carmen, por ejemplo, la ocupación hotelera se mantiene en torno al 30%, con tarifas que rondan los 500 pesos por noche.

Mirian Cortés Franco, directora de Acluvaq, atribuye esta caída a la proliferación de más de 54 mil unidades de hospedaje en plataformas digitales, muchas de ellas ubicadas en zonas habitacionales sin servicios adecuados ni control sobre quién se hospeda.

La falta de regulación ha generado una competencia que los hoteleros califican como desleal. Cortés Franco advierte que esta expansión descontrolada no solo afecta la industria, sino que también pone en riesgo a turistas y residentes. En zonas con altos índices de inseguridad, se han reportado casos de delitos graves en inmuebles rentados sin supervisión.

Además, se ha detectado un fenómeno de gentrificación en áreas como la avenida Bonampak, donde las rentas mensuales oscilan entre los 20 mil y 30 mil pesos, desplazando a habitantes locales y alterando el tejido urbano.

Ante este panorama, líderes del sector hotelero sostendrán reuniones con autoridades turísticas para discutir medidas que permitan establecer un “piso parejo”. Entre las propuestas se incluyen:

– Licencias condicionadas a zonas con uso de suelo comercial.

– Revisión de la ubicación de inmuebles en plataformas digitales.

– Participación vecinal en la autorización de nuevas unidades.

– Establecimiento de criterios mínimos de seguridad y servicios2.

Si bien se reconoce que la diversidad de opciones de hospedaje puede beneficiar al turismo, los hoteleros insisten en que la libre competencia debe darse en condiciones equitativas. “No tengo nada contra esa oferta de hospedaje, pero debe regularse”, afirmó Cortés Franco.

Renuncias masivas en hoteles y restaurantes

La expansión acelerada de la zona hotelera de Cancún ha dejado al descubierto una grave carencia de transporte público que está provocando renuncias masivas entre trabajadores de hoteles y restaurantes. Más de 5,000 empleados enfrentan diariamente dificultades para llegar a sus centros laborales, especialmente en la tercera sección del bulevar Kukulcán, donde el servicio de autobuses no cubre los últimos cinco kilómetros del corredor turístico.

Actualmente, los autobuses urbanos solo llegan hasta Playa Delfines (km 20), dejando sin servicio directo a siete hoteles ubicados entre los kilómetros 20 y 25. Esta situación ha generado un impacto directo en la estabilidad laboral del sector turístico. Miguel Ángel Lemus Mateos, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Quintana Roo, confirmó que ya se presentó el caso ante la gobernadora Mara Lezama y el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), buscando ampliar rutas y horarios.

Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), capítulo Cancún, algunos centros de trabajo han registrado hasta un 30% de bajas laborales debido a la dificultad de traslado y los altos costos del transporte. María Jovita Portillo Navarro, presidenta del organismo, sostuvo reuniones con el titular de Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, para exigir soluciones inmediatas.

La problemática se agrava en turnos nocturnos, donde la ausencia de transporte seguro y eficiente impide que los trabajadores regresen a sus hogares. Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que los restaurantes también están resintiendo renuncias masivas por esta causa.

En respuesta, el gobierno estatal ha iniciado pruebas con autobuses articulados de 18 metros con capacidad para 150 pasajeros, buscando mejorar la movilidad en horas pico. Además, se contempla una reforma al modelo de concesión para garantizar estándares de calidad, ampliar la cobertura y modernizar el parque vehicular.

La gobernadora Mara Lezama también supervisó recientemente la rehabilitación de 42 paraderos en la zona hotelera, con iluminación y accesibilidad universal, como parte de un esfuerzo por dignificar el transporte público turístico.