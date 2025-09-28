Alrededor de 100 tortillería cierran cada año por alto costo de insumos

Industria en crisis

En el estado operan más de 1,200 negocios, concentradas en Cancún, Solidaridad y Othón P. Blanco

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La industria de la tortilla en Quintana Roo enfrenta una crisis económica que amenaza su permanencia.

Según la Unión de Tortilleros del Caribe, en el estado operan más de 1,200 tortillerías, concentradas en Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, donde la demanda es mayor.

Sin embargo, cada año alrededor de 100 negocios cierran por altos costos y competencia desleal.

El precio de los insumos básicos como maíz y gas subió en promedio 35% en 2024, informó la Confederación Nacional de la Masa y la Tortilla.

Incremento de insumos encarece producción

Los productores de la masa y la tortilla, alegan que el aumento de los costos de los insumos, reduce los márgenes de ganancia y encarece la producción.

La industria usa maíz blanco y en su mayoría harina industrializada; la producción anual en Quintana Roo supera las 250 mil toneladas, con un consumo promedio por familia de 5 kilos de tortilla a la semana, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los destinos turísticos mantienen alta demanda, pero la entrada de tortillas de otras regiones a menor precio genera competencia desleal, afectando a productores locales.

Cada año, el sector pide apoyos fiscales y regulación para equilibrar costos y frenar el cierre de negocios. Actualmente el precio de kilogramo de tortilla es de 28 y 30 pesos.

¿Qué ha hecho el gobierno de Sheinbaum para bajar el precio de la tortilla?

En respuesta al encarecimiento de la tortilla que se había presentado recientemente, el pasado junio se firmó en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional de la Cadena Maíz-Tortilla, iniciativa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum con la finalidad de reducir gradualmente el precio de la tortilla en un 5% en lo que resta del año, y alcanzar una disminución total del 10% al cierre del sexenio.

Alejandro Habib Nicolás, enlace de sectores productivos de la Secretaría de Economía, explicó que este pacto implica la colaboración de todos los actores de la cadena de producción: desde productores de maíz hasta transportistas y comercializadores. El plan incluye evaluaciones mensuales bajo la supervisión directa de la presidenta Sheinbaum y del secretario de Agricultura, Julio Berdegué.

“El objetivo es estabilizar y luego reducir los precios en las diferentes regiones del país”, afirmó Habib Nicolás, quien reconoció que hay zonas donde el kilo de tortilla cuesta hasta 34 o 35 pesos, y en otras ronda los 18 pesos. A nivel nacional el precio promedio es de 23 pesos.