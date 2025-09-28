Fortalece policía de Cancún y la GN Operativo Carrusel en Bulevar Colosio

La SMSCyT garantiza seguridad vial

Despliegue de más unidades, elementos y horarios en puntos estratégicos de la vía

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con la finalidad de crear conciencia en los conductores sobre los límites de velocidad y prevenir siniestros viales, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SMSCyT) de Benito Juárez, en coordinación con la Guardia Nacional, aumenta la presencia con el Operativo Carrusel en el Bulevar Luis Donaldo Colosio.

En este sentido, el despliegue operativo, que contaba con 3 horarios espaciados, ahora se llevará a cabo de manera permanente de 06:30 a 23:00 horas, con 6 patrullas distribuidas en grupos estratégicos conformados por elementos de la Policía de Seguridad Ciudadana, Policía de Tránsito y Guardia Nacional.

Las unidades se mantendrán en dos grupos de 3 patrullas circulando en carrusel a una velocidad no mayor a 70 km/h, que es el límite establecido en la zona, desde la Av. Contoy hasta el Distribuidor Vial – Aeropuerto.

Como parte de las acciones de respuesta inmediata, se colocarán 4 puntos establecidos con unidades de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal en el Blvd. Colosio, en los siguientes sitios:

– Retorno St. John’s

– Retorno de Residencial Campestre

– Salida de Universidad La Salle

– A la altura de Ocean Leader

El titular de la corporación, Jaime Padilla Barrientos, destacó que el operativo forma parte de las acciones instruidas por la presidenta municipal, Ana Paty Peralta, para garantizar la seguridad vial y mejorar la movilidad en dicha zona.

La SMSCyT exhorta a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, la señalización vial y a anticipar salidas para mantener una movilidad más segura y ordenada en beneficio de todas y todos.