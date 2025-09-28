El gobierno de Naucalpan garantiza distribución de agua con transparencia

Respuesta a señalamientos

Naucalpan Méx – Ante los señalamientos realizados respecto al suministro de agua mediante unidades de distribución en el municipio, el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan (OAPAS) afirmó que el suministro del vital líquido se realiza de manera transparente.

«El 8 de agosto, el Consejo Directivo de OAPAS aprobó la distribución de agua proveniente de los pozos 207 San Andrés Atoto, 205 Alce Blanco y 210 Américas. Esta decisión se respaldó en estudios hídricos que acreditan que no existe sobreexplotación en dichas fuentes, conforme a los títulos de concesión otorgados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)», destacó en un comunicado.

Posteriormente, se solicitó a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) la evaluación de impacto en materia de agua, a fin de garantizar que el proceso se realice en estricto apego a la normatividad. Cada permisionario deberá renovar sus permisos con base en dicho balance y únicamente se autoriza la distribución de un número específico de unidades, bajo control institucional.

Se indicó que la distribución de agua mediante estas unidades no responde a un esquema de lucro, sino a una necesidad operativa derivada de los recortes al Sistema Cutzamala, anunciados en 2023 y 2024, que continúan vigentes. Actualmente, Naucalpan enfrenta un déficit aproximado de 600 litros por segundo en el suministro proveniente de dicho sistema.

El gobierno municipal reitera que la distribución de agua se encuentra regulada, supervisada y apegada a los lineamientos legales. Cualquier práctica irregular será sancionada. La prioridad es asegurar que las familias naucalpenses tengan acceso al vital líquido en condiciones de transparencia y justicia.