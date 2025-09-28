Exponen ideas en Tlalnepantla en favor del medio ambiente

“Climathon Tlalnepantla 2025”

Tlalnepantla, Méx.- Proyectos, ideas y propuestas en beneficio del medio ambiente, se expusieron en el evento Climathon Tlalnepantla 2025, una iniciativa organizada entre la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ), Impact Hub y el Gobierno Local encabezado por el presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, que tuvo como objetivo brindar la oportunidad a los jóvenes de la región de exponer sus ideas para mitigar el cambio climático.

La titular de la Coordinación de Turismo de Tlalnepantla, Alexa Reyes Nader, indicó que los participantes plantearon principalmente soluciones basadas en dos problemáticas particulares que se viven en esta zona: el fomento a la economía circular y la descarbonización de la industria, ésta última es una situación que afecta al municipio por la cantidad importante de industrias que se ubican en esta demarcación y que generan altas emisiones gases de efecto invernadero.

Dicho evento se realizó en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA), plantel Oriente y tuvo una duración de dos días de trabajo; en el primero se presentaron mentores y expositores con amplios conocimientos en la materia y para el segundo, ya con más información, los participantes aterrizaron sus proyectos ante un jurado calificador que analizó las propuestas y otorgó premios económicos para los dos primeros lugares y una mención de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) para el tercer lugar.

Alexa Reyes expresó con orgullo que el primer lugar lo obtuvo un equipo de Tlalnepantla que busca la separación de residuos en el Río de los Remedios; a través de este proyecto, podrán tener la oportunidad de ascender a la siguiente etapa de la iniciativa Catalist, donde podrán obtener capital semilla de hasta 15 mil euros para el desarrollo de su propuesta.

La funcionaria comentó que se presentaron grandes proyectos e ideas, por ejemplo, la de alumnos del Instituto Politécnico Nacional, quienes plantearon el uso de productos de limpieza industrial basados en bionanotecnología para evitar la contaminación del agua y aire, esto en busca de que las empresas se sumen a la implementación de dichos avances y así cuidar los recursos naturales.