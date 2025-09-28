Reconocen programa “Acción por la Educación”, en Huixquilucan

Huixquilucan, Méx – Padres de familia de las comunidades de Magdalena Chichicaspa y Piedra Grande reconocieron los resultados del programa “Acción por la Educación”, en beneficio de más de 200 estudiantes, pues la inversión que realiza Huixquilucan en educación permite dotar a la comunidad estudiantil de las herramientas y condiciones necesarias para su formación académica. Al visitar el Telebachillerato Comunitario No. 356, ubicado en comunidad de Magdalena Chichicaspa, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, entregó 50 pupitres y tres pintarrones, así como una cisterna con capacidad para almacenar cinco mil litros, para que la escuela cuente con suministro de agua en sus instalaciones y que los estudiantes puedan realizar sus actividades diarias sin contratiempos, principalmente, en época de estiaje.

“Sin duda alguna, ésta es una mejora tangible para el plantel, lo que impactará positivamente en toda la comunidad que acude a aprender y enseñar. Queremos que nuestros jóvenes estudien en mejores condiciones educativas, por lo que, en esta segunda etapa de ‘Acción por la Educación’, que nació en los recorridos de ‘Huixquilucan Contigo 24/7’, se cubren las necesidades de los alumnos, maestros y padres de familia, al ofrecer espacios dignos y seguros”, señaló Romina Contreras.

Entre los trabajos que se llevaron a cabo en este plantel, destacan la aplicación de pintura en salones y el aula de usos múltiples, reemplazo de lámparas y malla ciclónica, colocación de concertina, rehabilitación de sanitarios y limpieza de tinacos.