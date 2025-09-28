Reunión de la titular de Turismo con Mafengwo, Qunar y Dragon Trail

En China, la secretaria de Turismo, Josefina Rofríguez, sostuvo reuniones con representantes Mafengwo, Qunar y Dragon Trail, tres aliados estratégicos en el mundo digital y turístico. Plataformas líderes en experiencias de viaje, referentes en innovación tecnológica para reservas en línea; y expertos en marketing digital orientados a la población china. “Exploramos nuevas formas de conectar a México con el viajero chino, siempre con un enfoque en innovación y sustentabilidad”, señaló la funcionario federal.