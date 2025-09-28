Liliana Bueno: la consentida de los famosos en México

Su fama como cirujana dentista ha trascendido fronteras, es por ello que hoy Liliana Bueno es la consentida de los famosos en México. Su profesionalismo en el cuidado bucal la coloca hoy por hoy como la consentida de muchos artistas y famosos de la comunicación en México como Belinda, Ariel López Padilla, Gustavo Adolfo Infante, Verónica del Castillo, Carmen Campuzano, entre muchos más.

Y ese prestigio se gana a base de una dedicación que por más de 30 años ejerce día a día. En entrevista contó:

Hábleme de sus especialidad como cirujana dentista.

«Soy especialista en protesis y tengo una maestría certificada a nivel internacional».

Sé que entre sus clientes tiene a muchos artistas de la farándula, ¿quiénes y cuántos son?

«Son varios, corazón, no los he contado, más bien, ya perdí la cuenta, pero están Belinda, Ariel López Padilla, Gustavo Adolfo Infante, Verónica del Castillo, Carmen Campuzano, Laura Zapata, Erick del Castillo y esposa Jaye Trillo y Verónica del Castillo, Geraldin Bazán, Felicia Mercado, Juan José Ulloa, Rocío Cardenas ex Big Brother, el hermano de Belinda, Nacho (Ignacio Peregrin), también a la mamá de Belinda y Alonso Whaitsman».

¿Todas estas personalidades cómo llegaron a usted?

«Te podría decir que ha sido por recomendación de boca a boca y desde luego a través de varias premiaciones que me han dado. Tengo una fundación en la cual le doy servicio a los niños y es el mismo medio el que te va lleavando».

¿Qué tan dificil es tratar a artistas como los que me acaba de nombrar, cómo ha sido su experiencia con ellos?

«Mi experiencia con ellos en verdad que ha sido muy buena, son gente común y corriente, por ejemplo, he tenido la fortuna de atender a don Erick del Castillo quien es una persona super linda, muy agradable el señor y así los demás».

¿Qué es lo que ellos buscan cuando van a atenderse?

«Lo que ellos buscan es que uno los atienda bien, que los apapache».

Y la plena seguridad de que están en manos profesionales.

«Así es y además están seguros de saber que tenemos la tecnología de punta. Mis clinicas cuentan con tecnología de punta, tenemos laboratorios propios y lo que nosotros tenemos también son tomógrafos, que son ya equipos muy avanzados para dar un diagnóstico».

Por ejemplo, una paciente como Belinda, ¿qué tan exigente es y qué es lo que le pide cuando va con usted?

«Ella tiene que ir (al dentista) por lo menos cada 6 meses».

¿Por qué?

«Sí o sí tiene que ir cada 6 meses porque ella tiene carillas, ella se cuida mucho cualquier detalle, ella misma se checa y ante cualquier anomalía, viene. Ella vive de su imagen y como todo artista, se cuida muchisimo, impresionantemente, no tienes una idea de cuánto se cuida».

¿Y es dificil tratar con ella?

«Pues es dificil por el tiempo. Por ejemplo, me llama su mamá a las 5 de la mañana porque van llegando de Los Angeles y me dice que se le rompió una carilla porque se le olvidó y mordió un pistache, pues la tenemos que atender luego luego, casi casi bajando del vuelo me la mandan y la tenemos que atender de ya, a la hora que sea».

Doctora, ¿cuántos años de experiencia la avalan?

«Tengo 30 años ejerciendo la carrera. Son 30 años como dentista».

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta con un paciente?

«El miedo al dentista, porque también es un hecho, hay mucho miedo al dentista. Llegan al dentista cuando ya hay mucho dolor o cuando algo les molesta. Lo ideal es que se atendieran preventivamente. La mayoria de los pacientes en México son pacientes graves con problemas periodontales . También la falta de educación dental. Los principales problemas a los que me enfrento es que en México no hay un diagnóstico por falta de equipos, como un tomógrafo».

¿Llegan muchos artistas con usted?

«Sí, muchos de los artitas se atienden de sus carillas, por cosas esteticas, porque son imagen pública».

¿Cuál es el principal problema de sus pacientes?

¿Cómo se llama su fundación?

«La fundación se llama Liliana Bueno».

¿Qué ofrece esta fundación?

«En esta fundación atendemos niños, atendemos a pequeñitos, a los abuelitos que ya no tienen dientes, esos son los pacientes que yo atiendo. Yo no quiero que esos niños lleguen a ser esos abuelitos, yo quiero que crezcan con sus dientes sanos, con ellos estoy trabajando en la fase preventiva. Son niños y abuelitos de clases sociales que no pueden o no tienen los medios para atenderse. Tengo la fortuna de atender a pacientes de todos los estratos sociales, desde la gente que no tiene dinero hasta a la gente que le sobra el dinero».

¿Qué es lo que le recomienda a la gente para tener una excelente higiene bucal?

«Lo más importante es que coman sano, que no coman aquello que tengan muchas azucares, tampoco comida chatarra y si lo comen, que se laven la boca, eso es lo que más importa, pero no nada más eso, que también usen el hilo dental y si pueden usar el cepillo electrico, sería excelente y sobre todo, que no dejen de ir al dentista».

¿Cuántas veces se recomienda ir al dentista?

«Con que fueran una vez al año sería excelente porque así se evitarían muchos problemas con sus dientes».

¿Cuánto tiempo se tiene que cepillar los dientes?

«Por lo menos dos minutos».

¿En México hay un porcentaje de la gente que padece enfermades bucales?

«Claro, la Secretaría de Salud dice que un 97 por ciento de los pacientes padece o ha padecido caries o enfermedad periodontal y eso lo señala la Secretaría de Salud, pero la UNAM dice que es el 95 por ciento, o sea, es mucho el porcentaje de que la gente tiene problemas».