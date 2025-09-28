Delfina Gómez da prioridad al oriente de Edomex con su Informe Regional de Resultados en Texcoco

Destacó que con el Programa Hídrico Integral se realizan obras estratégicas en Texcoco, Chalco, Atenco, Tepetlaoxtoc y Nezahualcóyotl para garantizar el derecho humano al agua

Se impulsa el Polo de Desarrollo Económico en Nezahualcóyotl con más de 4 mil 500 empleos

“Con la puesta en marcha del Plan Integral Oriente del Estado de México, una zona que había sido olvidada durante mucho tiempo hoy ve con esperanza la construcción de un futuro más próspero”

Texcoco, Estado de México.– Desde el corazón del oriente mexiquense, y ante 25 mil personas, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó su Tercer Informe Regional y refrendó el compromiso de que el Plan Integral del Oriente se traduzca en resultados concretos: más seguridad, agua, movilidad y bienestar para millones de familias de una región que durante años estuvo relegada.

“Para lograr una sociedad justa, libre e igualitaria, emparejando las condiciones de quienes menos tienen, en los próximos cuatro años redoblaremos esfuerzos y trabajaremos sin descanso para que más personas vivan con bienestar”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez.

Previo al Informe, encabezó la Mesa de Paz en Texcoco, donde se destacó que, a 183 días de operación de la Estrategia Operativa Oriente, la región registra una baja de 53 por ciento en homicidio doloso y 52 por ciento en robo de vehículo, gracias a la coordinación de los tres órdenes de Gobierno.

La mandataria mexiquense informó sobre obras clave del Programa Hídrico Integral: la segunda etapa del drenaje en San Miguel Coatlinchán, pozos en Atenco y Tepetlaoxtoc, sistemas de captación de agua en Nezahualcóyotl y la primera etapa del nuevo colector de Chalco, que ya evitó inundaciones históricas.

En el terreno económico, resaltó inversiones por más de 8 mil 200 millones de pesos en la región y la creación del Polo de Desarrollo Económico en Nezahualcóyotl, que generará 4 mil 500 empleos directos, además de la llegada de empresas como Jumex, Rotoplas, Sigma y Tutsi.

A nivel social, subrayó que el programa Mujeres con Bienestar marca un antes y un después, al destinar más de 6 mil millones de pesos para 350 mil beneficiarias en la región oriente, quienes además de apoyos económicos cuentan con seguro de vida, atención médica, psicológica, educativa y legal.

Finalmente, reafirmó que el Plan Oriente también se refleja en movilidad e infraestructura: la inauguración del Trolebús Mexiquense Chalco–Santa Marta, la llegada de 12 trenes de repavimentación y la rehabilitación de vialidades estratégicas en la zona.

En días recientes, en el Informe en Toluca de la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora señaló que: “con la puesta en marcha del Plan Integral Oriente del Estado de México, una zona que había sido olvidada durante mucho tiempo hoy ve con esperanza la construcción de un futuro más próspero”.