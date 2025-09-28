“El Espejismo de los Likes”: Cuestionan la cultura digital y sus efectos emocionales

De Paco Montes, Raquelín Pérez y Eneas Mares

Además, te muestran cómo usar las redes sociales a tu favor en términos de mercadotecnia

Por Arturo Arellano

¿Qué hay detrás de cada “me gusta”? ¿Validación, adicción o una ilusión colectiva? Estas son algunas de las preguntas que plantea el nuevo libro El Espejismo de los Likes, escrito por Paco Montes, Eneas Mares y Raquelín Pérez. Publicado por Editorial Énfasis el pasado 18 de septiembre de 2025, la obra se ha convertido en una referencia obligada para quienes buscan entender el impacto emocional, social y psicológico de las redes sociales en la vida cotidiana, asi como la correcta aplicación de estos medios en la mercadotecnia.

A través de capítulos como “Redes sociales: cuando la felicidad pasó a depender de un ‘like’”, “Mi nombre es mi branding y mi branding es la felicidad” y “¿Influencers o influenciadores?”, los autores analizan fenómenos como el narcisismo digital, el sexting, el cyberbullying y la manipulación emocional en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook.

“La culpa no es de la red social, sino de cómo la usamos”

En entrevista para Diario Imagen, Paco Montes explicó que el libro nace de una preocupación compartida entre los tres autores por el México que queremos construir, especialmente en lo que respecta al bienestar emocional de los jóvenes.

“Evaluamos lo conveniente que es apoyar también la economía de los jóvenes, y por eso ponemos el libro a disposición de todos en esta primera etapa, de forma gratuita y con una edición limitada. Queremos invitar a la gente a que sea más consciente de lo que se vive en las redes sociales. La culpa del contenido no es de la red social; la red es solo la plataforma. Como padres, debemos identificar cómo nuestros hijos navegan en estos mares digitales.”

Montes subraya que todos somos creadores de contenido: desde quien publica una foto hasta quien comparte una línea o un sentimiento. “Todos posteamos por una razón, buscando una respuesta. Es el ciclo básico de la comunicación. Y muchas veces, cuando ese retorno no llega como esperamos, surgen sentimientos de frustración y dependencia. Hay que identificar estos fenómenos y aprender a mitigar sus consecuencias.”

Datos, ídolos de barro y espectros invisibles

El libro también responde a la frustración que genera el entorno digital. Montes cita estudios del IPN que afirman que en México una persona está expuesta a más de 2,000 piezas de comunicación al día. “En mis conferencias hago un ejercicio: les pido que me mencionen 10 anuncios que hayan visto en los últimos años, y la gente batalla mucho. El espectro es muy amplio, pero poco consciente.”

Sobre el fenómeno de los influencers, Montes es contundente: “Estamos generando ídolos de barro. Hay muchos influencers que tienen miles de likes, pero no venden nada. Por eso hacemos una comparativa entre influencers e influenciadores. El influencer te puede dar muchos likes, pero no necesariamente genera intención de compra. El influenciador, en cambio, te lleva por una campaña, te hace cambiar de opinión y sí genera acción, ya sea en política, moda o cualquier otro sector.”

Montes también advierte sobre retos juveniles que circulan en redes sociales, donde se incita a los adolescentes a consumir medicamentos o realizar conductas de riesgo. “Son focos rojos que debemos identificar. Hay mucho contenido nocivo, pero no podemos meter a todos los creadores en la misma canasta. También hay quienes están haciendo cosas muy buenas, con gran producción y responsabilidad.”

La tarea, afirma, es aprender a distinguir lo que vale la pena rescatar de las redes sociales y lo que no.

Espejos por oro: una metáfora vigente

El título del libro evoca una metáfora histórica: cuando los nativos americanos cambiaban oro por espejos. “Eso pasa hoy en muchas oficinas de comunicación y mercadotecnia, donde llegan influencers a cambiar oro por espejos. En este libro enseñamos a evaluar para tener una estrategia de mercado realmente exitosa.”

Montes destaca que El Espejismo de los Likes está dirigido a todos: adolescentes, adultos, universitarios, profesionales. “A todos los que hayan posteado algo, va dirigido este libro.”

La obra fue presentada en Amazon el 18 de septiembre y, en sus primeros dos días, se posicionó como el libro más descargado en categorías como relaciones públicas, consumismo y publicidad. Por ahora, está disponible de forma gratuita, aunque su permanencia en ese formato dependerá de la respuesta del público.

“Retomamos algunas bibliografías, pero es sorprendente que, para la vigencia que tienen las redes sociales en el mundo, no haya muchas publicaciones que ofrezcan un análisis detallado como el que nosotros proponemos.”

El Espejismo de los Likes está disponible en Amazon. Su descarga gratuita busca democratizar el acceso a una reflexión urgente sobre el mundo digital que habitamos.