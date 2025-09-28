Grupos delictivos elevan cobro de piso a limoneros de Michoacán

Sube “impuesto criminal”

Los obligan a pagar dos pesos por kilo de limón cortado y dos pesos por kilo comercializado

Se agrava la situación de los limoneros de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, ante el aumento del cobro de piso por parte del Cártel de Los Viagras, que pasó de dos a cuatro pesos por kilo del cítrico, lo que pone en evidencia la influencia del crimen organizado en la economía agrícola y la vulnerabilidad de los pequeños productores.

Ante este panorama, los limoneros consideran detener el corte o incluso desperdiciar la fruta. “Decisión, pues claro, parar de nueva cuenta el corte del limón o simplemente tirarlo. No tienen de otra”, anticipando que esta medida podría provocar un aumento en el precio del limón en todo el país.

Productores indicaron que desde el pasado fin de semana los criminales se comunicaron con los empacadores -quienes son encargados de cobrar y recaudar la extorsión- para avisarles que “la cuota” aumentó.

“Nos están llamando los empacadores, que ahora ya pagaremos el doble porque los cabrones de Los Viagras, con El Botox, El Barbas y El Jandos, ya pidieron el doble de lo que pagábamos. Si no se los damos, ya sabemos qué nos va a pasar”, dijo un limonero.

El agricultor explicó que hasta la semana pasada los empaques y comercializadoras les pagaban a ocho pesos el kilo de limón, y hasta ahí todo estaba bien porque era una señal de que iban en recuperación.

“Pero ya nos avisaron que para el corte del miércoles ya pidieron el doble”, expresó otro citricultor.

Expuso que el productor es el que pagará el impuesto criminal, pues los empaques y las comercializadoras se los descuentan en automático en el costo de compra, y no hay nada que puedan hacer. El nuevo “impuesto” implica dos pesos por kilo de limón cortado y dos pesos por kilo comercializado.

Los extorsionados son productores y empacadores de algunas zonas de los municipios de Apatzingán y Buenavista, donde tienen presencia Los Viagras, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación, con el que forman el Cártel Michoacán Nueva Generación.

Detienen el corte de limón

Tras el anuncio del aumento de la “cuota” la semana pasada se detuvo el corte de limón en 65% o 70%, y sólo salió a cortar entre 30% o 35% del total de productores. Muchos de ellos porque no sabían de la nueva disposición delictiva.

De acuerdo con los cálculos de una productora del Valle de Apatzingán, la región ya perdía hasta unos 2 mil 400 millones de pesos al año por el impuesto criminal.

Explicó que en la Tierra Caliente de Michoacán se producen aproximadamente 800 mil toneladas de limón al año, el equivalente a 800 millones de kilos.

“Los distintos cárteles que han dominado la zona nos cobran una cuota de entre 2 y 3 pesos por kilo. Si mis cuentas no me fallan, son entre mil 600 millones de pesos y 2 mil 400 millones de pesos anuales. Súmele 10 centavos más por kilo, que también pagamos por otros conceptos. Son 80 millones de pesos más por año.

Así de grande es el aporte que los citricultores ‘donamos’ al otro poder de nuestro país”, reveló la productora.

Sus cuentas son previas al aumento de la “cuota” a cuatro pesos, con lo que el aporte obligado de los citricultores al crimen organizado ascenderá a 3 mil 200 millones de pesos al año.

Pese a operativos, sigue cobro de piso

En julio de 2023 el sector agrícola y comercial del limón en Apatzingán y Buenavista se paralizó por primera vez por el cobro de piso, que en ese entonces era de un peso por kilo, 50 centavos por kilo cortado y 50 centavos por kilo comercializado.

Después de un mes de la suspensión de actividades, las autoridades desplegaron un operativo y se comprometieron a detener a los criminales.

Las autoridades federales y estatales aumentaron los operativos, pero la extorsión no desaparece.

Exigen frenar extorsión

Por su parte, el senador panista Marko Cortés Mendoza,expresó su “profunda indignación” por el nuevo incremento del llamado impuesto criminal que grupos delictivos imponen a los productores de limón en Michoacán, lo que calificó como una muestra de impunidad y abandono por parte del Estado mexicano.

“El campo michoacano está de rodillas no solo por los precios, el clima o la falta de apoyos, sino porque además los productores deben pagar tributo a criminales que operan con total impunidad”, denunció el legislador, cuestionando: “¿Dónde está el gobierno federal? ¿Dónde están las fuerzas de seguridad que prometieron recuperar la paz?”.

Cortés advirtió que este incremento en las cuotas de extorsión significa una sentencia de ruina para cientos de familias, acusando al gobierno de “haber claudicado frente al crimen organizado, normalizando la violencia en el país”.