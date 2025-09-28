Fey celebra 30 años de carrera con éxito internacional y un nuevo álbum

Garabará en vivo en el Auditorio Nacional el 2 de octubre

Ha sabido romper fronteras y conquistar nuevas audiencias, fusionando nostalgia y vanguardia

La reconocida artista pop Fey continúa dejando huella en la escena musical latinoamericana, consolidando su trayectoria de tres décadas con el anuncio de un nuevo álbum grabado totalmente en vivo en el emblemático Auditorio Nacional de la Ciudad de México, durante su próximo concierto en el recinto el 2 de octubre.

Este lanzamiento se produce en el marco de sus festejos por 30 años de presencia ininterrumpida, tiempo en el que Fey se ha posicionado como una de las figuras más influyentes del pop en Iberoamérica, destacando por su capacidad de reinventarse y mantenerse vigente ante nuevas generaciones.

A lo largo de estas tres décadas, Fey ha sabido romper fronteras y conquistar nuevas audiencias, fusionando nostalgia y vanguardia en cada una de sus propuestas. Un claro ejemplo es la reciente reinvención de “Azúcar Amargo”, su icónico éxito de los años 90, ahora en una versión única junto a Martha Sánchez. Esta colaboración une a dos de las voces más poderosas del pop latino, logrando una nueva interpretación del tema que, en pocas semanas, ha alcanzado cifras récord en plataformas digitales.

El renovado “Azúcar Amargo” ha ingresado al Top 50 Viral en varios países de habla hispana y se ha posicionado en playlists clave como Novedades Pop y Éxitos España, además de lograr los primeros lugares en su debut en Apple Music México y España. En plataformas como Spotify y YouTube, la canción ha superado ya millones de streams y visualizaciones, confirmando el impacto y la popularidad de esta nueva etapa en la carrera de Fey.

A través de esta propuesta fresca y actual, Fey reafirma su lugar privilegiado en la música pop, logrando conectar la nostalgia de sus seguidores de siempre con la vanguardia que atrae a nuevas audiencias, y consolidando el legado de su innovadora trayectoria artística.

