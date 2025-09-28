Michelle Ortiz nos cautiva con “Lo inevitable de nosotros”

Lo inevitable de nosotros es una cautivadora novela que explora los intrincados caminos del destino y las conexiones humanas. Con una narrativa envolvente y personajes bien desarrollados, la obra de Michelle Ortiz promete resonar en el corazón de los lectores con un viaje mágico, divertido y romántico que cautivará a los lectores que buscan reconectar con su yo más joven y abrazar las segundas oportunidades.

Beatriz González aprendió a vivir con la maldición que carga desde niña: la certeza de que no está destinada a vivir una historia de amor con un final feliz. Solo una vez, durante un verano inolvidable en el que conoció a Pablo por las calles de Alicante, sintió que lo imposible por fin estaba por sucederle. Sin embargo, todo se desmoronó, dejando su corazón herido y sin ganas de volverlo a intentar. Por eso, cuando Bea se encuentra con Pablo en la fiesta de compromiso de su hermano, piensa que está viendo a un fantasma. ¿Qué hace ahí, de pronto, ese antiguo amor?

Ahora, entre los preparativos para la boda y la intervención nada sutil de los traviesos espíritus de la casona familiar, a Bea y Pablo no les queda más remedio que sortear los escombros de lo que fueron y, en el proceso, descubrir si entre las cenizas se esconde un amor que no pudo ser vencido por el tiempo. Una conmovedora novela para apapachar el corazón y celebrar las segundas oportunidades.

Acerca de la autora:

Michelle Ortiz Cuéllar nació en Chetumal, Quintana Roo. Es egresada de la licenciatura de Comunicación y Producción de Medios de la Universidad de las Américas Puebla. Desde su amor a las historias y a las letras nació MorraQueLee, un perfil en el que se dedica a compartir reseñas literarias y aspectos de su vida personal con su audiencia, a quienes considera sus amistades. Disfruta su trabajo como difusora cultural de ferias literarias entre las cuales destaca la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que fue la primera Chica FIL, la Feria Internacional del Libro y la Cultura de Playa del Carmen y la Feria Internacional del Libro UABC. Lo inevitable de nosotros es su primera novela.

