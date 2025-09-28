Inicia 2° Jornada Nacional de Tequios y Murales; participación de 1.2 millones de jóvenes

México pinta por la paz

“Tener actividades colectivas ayuda a los jóvenes a tener otras alternativas de vida y evitar cualquier acceso a alguna droga”: Sheinbaum

Se realizarán más de 8 mil murales y actividades en territorio; se invita además a conformar Comités de Jóvenes por la Transformación para fomentar el deporte, la cultura, el arte, entre otras actividades

El Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), puso en marcha la 2° Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz y contra las Adicciones, con la participación de un millón 200 mil jóvenes de todo el país quienes elaborarán más de 8 mil murales y en cada trazo demostrarán que México pinta por la paz y fortalece su tejido social.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que con estas jornadas las y los jóvenes intervienen los espacios públicos a través del arte, generan comunidad, y acceden a actividades que fomentan la paz y los alejan de las adicciones.

“Tienen que ver con promover actividades, de los estudiantes, que generen comunidad porque muchas veces hay soledad por distintas razones, incluso por problemas familiares, entonces el tener actividades colectivas ayuda a los jóvenes a tener otras alternativas de vida, de compañerismo, vinculados con la paz y evitar cualquier acceso a alguna droga”, aseguró en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que, el Gobierno de México implementa acciones de apoyo a las y los jóvenes, como es el caso de la Línea de la Vida: 800 911 2000, en el cual pueden ser escuchados, además, de que se trabaja para que a partir de enero 2026 haya centros deportivos, actividades culturales, así como la puesta en marcha del programa Jóvenes Unen al Barrio, -creado en su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México- para evitar que las juventudes se acerquen a grupos delictivos.

A través de un enlace desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo Federal interactuó con las y los jóvenes de diferentes puntos del país que a partir de hoy dieron banderazo de salida a esta jornada de fomento a la paz y en contra de las adicciones.

Por su parte, el director general de Imjuve, Abraham Carro Toledo, detalló que la 2° Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz y contra las Adicciones invita a las y los jóvenes a vivir una vida plena y libre de cualquier tipo de adicción.

Informó que como parte de estas acciones se tiene un registro de más de 8 mil murales que se realizarán, así como la conformación de Comités de Jóvenes por la Transformación que tendrán el objetivo de fomentar en sus localidades, actividades deportivas, culturales, artísticas como jornadas de lectura, torneos de ajedrez y la recuperación de espacios.

“Contrario a lo que ocurría en los gobiernos neoliberales donde, por supuesto, no estaban interesadas, interesados, en que los jóvenes se organizaran, en los gobiernos de la Cuarta Transformación y en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum: se convoca a que las y los jóvenes se organicen y sean protagonistas de la Transformación que vive México”, agregó.

Rechazo a negociación «en lo oscurito» con Salinas Pliego

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró que no es un asunto de “negociación en lo oscurito” el pago de impuestos, ante la propuesta del empresario Ricardo Salinas Pliego a establecer una mesa de negociaciones por sus adeudos. “Negociación fuera de la ley, nunca”, subrayó.

Afirmó que “no es asunto de sentarnos a negociar que sí que no… los adeudos fiscales son un asunto de ley”.

Señaló que “cuando llegué a la Presidencia, en el Congreso de la Unión juré guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emane. Entonces, es importante que se entienda que cuando se hace una revisión fiscal y se encuentran adeudos que debe pagar el deudor, tiene derecho a sus reclamos dentro del marco de la ley”.

Ya no es, dijo, “cómo en el viejo régimen de consolidación fiscal, (que) se buscaba pagar el menor número de impuestos posible generando condiciones que estaban al margen de la ley”.

Es importante que todos conozcan cómo se calculan los adeudos y lo que dice la Constitución “y qué le permite al deudor descontar multas y recargos en el caso de que se pague, como lo establece el Código Fiscal y la Constitución”.

Ante “el tema del la publicación que hizo ayer el Grupo Salinas, esto no es un asunto de negociación en oscurito esos tiempos ya quedaron en el pasado; no es asunto de sentarnos a negociar que sí que no”.

Indicó que “mesas técnicas ha habido muchísimas sobre esto; sobre este caso particular él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor, en caso de que pague, pero es importante que todos lo conozcan.

Nosotros, sostuvo, “siempre vamos a estar abiertos al diálogo, nosotros nunca vamos a cerrar la puerta a nadie, pero negociación fuera de la ley, nunca”.

Como decía Benito Juárez “nada ni nadie por encima de la ley, se llama Estado de derecho para todas y para todos, pero es importante que se conozcan los casos”.

Esto “no es autoritarismo, las puertas del SAT (Servicio de Administración Tributaria están abiertas siempre a cualquier persona, pero la ley es la ley”.

Adán Augusto debe aclarar ingresos: CSP

Sobre las versiones de que Adán Augusto López recibió más de 79 millones de pesos de diversas empresas, algunas de ellas consideradas como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria, los cuales no reportó en su declaración patrimonial, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió muy brevemente: “que aclare el senador”, sin abundar más.

De igual forma, a pregunta expresa sobre la inconformidad que presuntamente hay ya en el grupo parlamentario de Morena en el Senado contra su coordinador, Sheinbaum desestimó estas versiones. “Es pura politiquería. No conozco a ningún senador que tenga quejas”, acotó, sin abundar mayormente.

Posteriormente, el coordinador de Morena en el Senado dio su versión sobre sus ingresos declarados y una parte sería producto de una herencia. Esto luego de que una televisora difundiera que el legislador habría sido financiado por supuestas empresas fantasma para su campaña como aspirante a la candidatura de Morena para la Presidencia de la República.

Entre la información que presentó fue desglosando sus declaraciones fiscales de 2023 y 2024.

Mencionó que tiene ingresos acumulados por 56 millones de pesos. Precisó que recibió dos transferencias en dos cuentas, producto de una herencia por parte de su padre. Se trató de una herencia y después de un juicio se recibió el recurso. Comentó que también está en litigio un departamento en Houston.