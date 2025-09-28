Acapulco renace como el gran referente turístico

A casi 2 años del paso del huracán “Otis”

Se han consolidado 62 proyectos turísticos que representan más de 50 mil mdp en inversión

A casi 2 años del paso del huracán “Otis” y tras un proceso de rehabilitación sin precedentes, Acapulco resurge con una nueva cara, renovada, vibrante y lista para recibir a los viajeros que buscan vivir experiencias únicas en uno de los destinos más icónicos de México.

Gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado, así como a la gestión del gobierno de Guerrero, se han consolidado 62 proyectos turísticos que representan más de 50 mil millones de pesos en inversión, destinados a la modernización de hoteles, apertura de nuevos restaurantes, diversificación de la oferta de entretenimiento y rescate de espacios emblemáticos como el CICI y toda la zona tradicional, ahora conocida como Bahía Histórica.

A esta inversión privada se suma el esfuerzo del gobierno de México, a través de Fonatur, con el programa “Acapulco se Transforma Contigo”, que destina recursos a obras de alto impacto para mejorar la experiencia de los visitantes y la calidad de vida de los habitantes. Este programa contempla proyectos como:

Rehabilitación integral de la Costera Miguel Alemán, con renovación de banquetas, luminarias y jardinería.

Modernización de accesos a playas en Caleta, Caletilla, Papagayo y Hornos.

Rescate y embellecimiento de espacios públicos como glorietas, miradores y áreas de convivencia.

Mejoramiento de vialidades y señalética turística, para hacer más ágil y segura la movilidad.

Renovación de la imagen urbana en zonas turísticas clave, fortaleciendo el atractivo visual del destino.

En materia de conectividad, los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo recibieron una inversión de mil millones de pesos, lo que ha permitido ampliar rutas y frecuencias aéreas, facilitando la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

La confianza empresarial se refleja en proyectos estratégicos, como la remodelación del histórico Hotel Elcano, el desarrollo de nuevos complejos en la Zona Diamante, así como inversiones en turismo de salud y retiro, encabezadas por grupos como Autofin. Todo esto se traduce en más opciones para quienes visitan el puerto, desde experiencias de lujo hasta turismo familiar y de aventura.

Sede de grandes eventos internacionales

Acapulco también vuelve a brillar como sede de grandes eventos internacionales. En 2025, el Abierto Mexicano de Tenis reunió a más de 75 mil asistentes y generó una derrama de 650 millones de pesos; mientras que el Congreso Mexicano del Petróleo congregó a más de 10 mil especialistas. Para lo que resta del año, el puerto recibirá el Airshow Acapulco 2025, la XXXVI Convención Internacional de Minería, el torneo Major Premier Pádel y la tradicional Gala de Pirotecnia, que cierra con magia y color el calendario turístico.

Con estas acciones, Acapulco se presenta renovado, moderno y resiliente, demostrando que está listo para seguir siendo el gran anfitrión de México. La vista al mar, la calidez de su gente, su vibrante vida nocturna, la riqueza cultural y gastronómica, y la emoción de sus tradiciones esperan a cada viajero que decida volver a reencontrarse con este destino incomparable.

En 2026, el puerto se prepara para recibir nuevamente al Tianguis Turístico de México en su 50ª edición, mostrando al mundo entero que Acapulco está listo, renovado y más vivo que nunca.

Hoy, Acapulco invita a todos a vivir su renacer. Un destino confiable, transformado y listo para continuar creando recuerdos imborrables y seguir conectando con sus visitantes.