UAEMéx escucha voces de universitarios para transformarse en una institución más progresista

– La rectora Martha Patricia Zarza Delgado inauguró los Foros de Consulta a la Comunidad Universitaria para la Formulación del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029, en las que participaron estudiantes de todo el estado

Texcoco, Méx.- Conformar una institución progresista e incluyente a partir de las voces de todas y todos los integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) es el propósito de la Administración 2025-2029 de esta casa de estudios, sostuvo la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, al inaugurar los Foros de Consulta a la Comunidad Universitaria para la Formulación del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI).

En el Centro Universitario UAEM Texcoco, Zarza Delgado destacó que la Máxima Casa de Estudios mexiquense vive una transformación basada en la escucha activa, la horizontalidad y el establecimiento de vías institucionales que den cabida a todas las demandas y sugerencias de la comunidad verde y oro.

Acompañada de la secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja, la rectora precisó que, en este sentido, el PRDI 2025-2029 es una ruta de evolución y renovación que debe ser el reflejo de las voces de todos sus espacios académicos y de investigación, sustentado en la construcción de una universidad incluyente y progresista.

Por ello, dijo, la participación activa de las y los casi 120 mil integrantes de la comunidad verde y oro es elemental, pues la conformación de este proyecto institucional sólo será posible si las bases las establecen quienes conocen los retos diarios de la vida universitaria y las oportunidades que surgen del cambio.

Zarza Delgado explicó que las y los universitarios podrán participar en los foros de consulta que se centran en seis grandes ejes temáticos, fundamentales para el desarrollo integral de la institución y que reflejan la complejidad de su misión institucional: academia; ciencia; identidad y cultura; vinculación, extensión y promoción de la empleabilidad; gobernanza y administración universitaria, así como igualdad sustantiva, género y cultura de paz.

La rectora de la Autónoma mexiquense detalló que el PRDI 2025-2029 es un proyecto de la comunidad verde y oro, por lo que convocó a la participación para establecer rutas hacia la excelencia. “El futuro de la universidad está en nuestras manos. Estoy convencida que hoy, más que nunca, trabajaremos para la construcción de una universidad cercana, incluyente y progresista”, dijo.

Los Foros de Consulta a la Comunidad Universitaria para la Formulación del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2025-2029 se llevaron a cabo los días 25 y 26 de septiembre en un total de 11 sedes, en las que participaron universitarios de todo el Estado de México.