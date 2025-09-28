Sheinbaum anula -golpe a golpe- el poder revocatorio de AMLO

Profundamente desconfiado, Andrés Manuel López Obrador dedicó el último año de su mandato formal a organizar todos los poderes para asegurarse de que su heredera no lo traicionara:

Impuso a Adán Augusto López como coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado… pero previamente envenenó la relación de éste con Sheinbaum al impulsarlo como la segunda “corcholat”a en la contienda interna por la candidatura presidencial. Así sembró un rencor político inocultable e imperdonable entre ambos que hiciera imposible una alianza Adán Augusto-Claudia traicionera que pudiera poner en peligro el control del jefe máximo.

Sheinbaum los tolera a ambos, pero sabe que no le son leales a ella sino a AMLO. Y eso lo dejan en claro ellos al no atender sus sugerencias e instrucciones.

Al tercero en discordia, a Marcelo Ebrard, lo mantiene cerca, como medio para anularlo si pretendiera darle una puñalada política. Ella sabe que el camachista rompió con ella en forma irreversible cuando él estuvo a punto de abandonar a Morena e irse con una candidatura alterna por MC y cuando la exhibió pública y mediáticamente al exigir la revocación del proceso interno acusándola con pruebas en mano, por haberse hecho de la nominación presidencial de Morena con las prácticas más sucias y antidemocráticas: con compra inducción de votos con el uso de los programas sociales y miles de millones de pesos del erario del Bienestar, alineación de gobernadores morenistas a su favor, intervención inocultable de carteles en ese proceso, etc, etc. Hoy, Marcelo construye de nuevo su candidatura presidencial para el 2030.

AMLO, igual, repartió gubernaturas, diputaciones y senadurías, para sembrar lealtades en las mayorías legislativas y estatales de Morena, PT y Verde.

Y la cercó con un gabinete en el que el único que no obedece a AMLO, sino a ella, es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

Todos los demás responden y actúan conforme a puentes muy personales y al timbre del teléfono rojo conectado directamente a Palenque.

Y para cerrar la pinza, AMLO tiene -y Sheinbaum es consciente de ello-, a Luisa María Alcalde -hija de su gran aliada histórica a Bertha Elena Luján Uranga– y a su hijo y delfín presidencial Andrés Manuel Andy López Beltrán en la cúpula de Morena, con quienes puede echar a andar en el momento que quiera un proceso de revocación de mandato y así poner fin a cualquier intento independentista de Sheinbaum.

La degradación del círculo lopezobradorista

En este contexto, por sobre su meloso y reiterativo discurso de lealtad lopezobradorista, la mandataria aprovechó el fuerte asedio arancelario y de constante descalificación antinarco de Donald Trump, Congreso y gabinete estadounidense para colocar a Omar García Harfuch, su más leal y afín colaborador en Seguridad e iniciar la demolición del cerco lopezobradorista que el de Palenque construyó a su alrededor.

Así, por sobre los dichos están los hechos.

Ha sido, desde el área de Seguridad, que se ha expuesto desde fines de 2024 que sí existían por cientos los laboratorios de fentanilo y las vinculaciones de narcos con el poder político, gobernadores, alcaldes, diputados y senadores y el Ejecutivo Federal.

García Harfuch ha desvelado -con la obvia aprobación de la presidenta Sheinbaum, no podría haber sido de otra forma– la más grande red de huachicoleo -robo y distribución ilicita de gasolinas e hidrocarburos- construida desde la cúpula de la secretaría de Marina y la dirección de Aduanas, gobernadores y alcaldes, empresarios y la red nacional de distribuidores de hidrocarburos y gasolinas y en la que los expedientes judiciales conocidos están involucrados hasta los hijos de AMLO, para ser hoy la fuente del saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México -que algunos calculan en 500 mil millones de pesos-, todo al obvio amparo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mismo origen en Seguridad tiene el haber revelado el caso de La Barredora que nos mostrado todo lo que es y tiene detrás Adán Augusto López, a quien AMLO llama hermano, y a quien en los pasados 8 años impuso sucesivamente como gobernador, titular de Gobernación, precandidato presidencial de Morena y como líder de la mayoría morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, y que sin duda es una de sus cuñas de Poder para controlar a Claudia Sheinbaum.

Es obvio que, del área de inteligencia de Seguridad, bajo el control de García Harfuch, surgieron las fotos y videos, datos que exhibieron los insultantes y ostentosos viajes de Andy López Beltrán, Ricardo Monreal, Pedro Haces, los Yunes, Mario Delgado y de Fernández Noroña que han provocado escozor social y político.

Todo lo anterior ha minado rápidamente, pero no anulado, el maximato que ejerce AMLO sobre ella.

Hoy estamos en medio de esa batalla.

Cancelan visa a diputado

En medio de todo lo anterior, el fin de semana trascendió la retención durante 14 horas del diputado federal morenista Mario López Hernández, en la garita de Brownsville, Texas, para luego ser expulsado ya sin visa a México.

La misma mecánica -con otros añadidos, como el de ser señalados por el Tesoro de vínculos con el narco-, se ha ejercido durante este año con una decena de alcaldes, legisladores e incluso gobernadores morenistas.

Sin duda, es una acción de presión desde el Departamento de Estado de EU hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena que ya mantiene en el temor a todos quienes pertenecen a la 4T. Ya no hay más viajes de Gerardo Fernández Noroña o de los hijos de AMLO ni nadie más a Nueva York, San Francisco, San Diego o alguna otra ciudad de EU como se ufanaban de hacerlo en sus redes sociales.

Es algo -en su debida proporción- como los bombardeos a naves venezolanas en el Caribe.

