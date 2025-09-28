Vilma Palma E Vampiros armarán “La Pachanga” con sus grandes éxitosEspectáculos domingo 28, Sep 2025
- 20 de febrero del 2026 en el Pepsi Center
- Preventa Banamex el 29 Septiembre y venta general al dia siguiente
La banda suma más de 4.2 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming y se consolida como una de las agrupaciones de pop/rock más escuchados de Latinoamérica.
Después de su espectacular presentación en el Vive Latino 25, Vilma Palma e Vampiros, una de las bandas más icónicas del rock argentino, regresa para hacer vibrar al público con sus grandes éxitos el próximo 20 de febrero de 2026 en el Pepsi Center.
Vilma Palma e Vampiros está integrada por Mario “Pájaro” Gómez (voz), Gerardo “Largo” Pugliani (bajo), Carlos “Oveja” González (batería), Karina Di Lorenzo (coros), Pablo Cejas (guitarra), Fabiana Díaz (coros), Martín Cura (teclado) y Luciano “Lucho” Cristini (percusión), quienes, desde los 90 decidieron emprender una trayectoria juntos en la música, logrando ganar fans a lo largo del continente americano, siendo un suceso desde que se dieron a conocer.
Con más de 35 años de carrera, la banda sigue conquistando generaciones con himnos llenos de nostalgia como “Bye Bye”, “La Pachanga”, “Auto Rojo”, “Mojada” y su más reciente sencillo, “Lo Que Pienso De Vos”.
OCESAFACT: Fundada en 1991 en Rosario, Argentina, Vilma Palma e Vampiros tomó su nombre de un graffiti que decía “Vilma Palma e Hijos Vampiros de los Obreros”, luego abreviado a su forma actual.
Su primer álbum, La Pachanga, los catapultó al estrellato, vendiendo más de un millón de copias y conquistando discos de oro. Ahora, regresan para transportarnos a los años 90 y cantar a todo pulmón las canciones que marcaron a varias generaciones.
Los boletos estarán disponibles en Preventa Banamex a partir del 29 de septiembre a las 11:00 a.m., hora local, y un día después en taquillas y a través de Ticketmaster.
