Culiacán, el edén desdeñado

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

Desoyendo las recomendaciones de uno de sus periodistas favoritos, “Lord Molécula”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, prefirió ir a Mazatlán que a la idílica Culiacán.

El conocido Youtuber le expuso que la capital del estado es casi un edén, donde se puede salir de noche, caminar por todos lados, circular por el malecón y admirar los tres ríos, sin problema alguno, que los temas de violencia e inseguridad son mitos y leyendas.

Sin embargo, la titular del Ejecutivo no atendió la recomendación de uno de los asiduos asistentes a la “mañanera” y prefirió acudir al puerto para escuchar el canto de las olas del mar, que vienen a cantar así y sentir la brisa del mar tropical.

Durante su presencia en Culiacán, Sheinbaum Pardo pudo haber hecho suyo aquel grito de Guadalupe Victoria “va mi espada en prenda, voy por ella, en la épica toma de Oaxaca ” y ser el adalid de la recuperación de la confianza hacia las autoridades por parte de una población agobiada desde hace más de un año.

Sin embargo, la Presidenta solamente aprovechó su estancia en Sinaloa para recordar que cada quince días se reúne el Gabinete de Seguridad en la convulsionada capital del estado.

Fue una oportunidad desperdiciada, ya que su presencia daría fuerza a su gobernabilidad y dejaría en claro que no teme a nada, sin importar los que consideran que teme a los cárteles.

Los culichis le apreciarían que mostrara ese carácter y ese valor que enseñan ellos todos los días, al arriesgarse a salir diariamente en busca del sustento y los escolares que asisten a las escuelas, sin escuchar las noticias o los noticieros que dan cuenta de la violencia vigente.

No importa que la población de Culiacán se diera cuenta de la gran seguridad que protege a la Presidenta de la República, como tampoco ignoran de la que se rodea Omar García y los secretarios de Marina y Defensa, cada ocasión que acuden a Culiacán a las reuniones del Gabinete de Seguridad.

Y es que Sinaloa, especialmente Culiacán, no han podido recuperar su estilo de vida y sus habitantes siguen padeciendo las inclemencias de la inseguridad y violencia desde hace más de un año.

Hace unos pocos días, al día siguiente de la reunión del Gabinete de Seguridad, la familia del “inútil” gobernador Rubén Rocha sufrió con el ataque en contra de la camioneta que transportaba a la nieta del gobernante.

El evento que dejó varios escoltas heridos fue presentado como un intento de robo del vehículo, aunque las versiones que circulan es que se trató, tal vez, de un intento de secuestro de la menor.

Con sucesos como ese y la continua aparición de cadáveres y tiroteos en la capital del estado y sus alrededores, la Presidenta confió más en su percepción que en los reportes de su Gabinete de Seguridad o de Lord Molécula.

Y Sinaloa seguirá siendo un referente de inseguridad y violencia, ante la indiferencia o ineptitud de las autoridades.

******

Vueltas que dan la vida. Durante muchos años Jorge Estefan Chidiac fue un soldado priista, beneficiado con múltiples cargos de elección popular, cuando se le negó uno, se pasó a las filas de Morena. Claro que pronto se sintió el cambio y su hijo Jorge Bechara Estefan acapara contratos y se integró al grupo Protesta SA de CV, empresa que está considerada dentro de la red del huachicol, por lo que pronto solicitó un amparo ante la inminente orden de aprehensión en su contra.

ramóinzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com