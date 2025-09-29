Logran Profepa y FGE resolución para asegurar Condominio Adamar

Denuncia ciudadana en Tulum

Delitos contra el patrimonio, la administración pública, el desarrollo urbano y el medio ambiente

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tulum.- Derivado de la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, un juez penal en Tulum resolvió a favor de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el aseguramiento del inmueble denominado “Adamar”. Este inmueble está ubicado en Tankah IV, Bahía de Solimán, Municipio de Tulum.

La denuncia fue presentada por la Profepa el pasado 16 de julio en contra de la persona moral “Desarrollos Tulum Dieciséis, S.A.P.I. de C.V.”, conocida comercialmente como Condominio Adamar, por hechos que podrían constituir delitos contra el patrimonio, la administración pública, el desarrollo urbano y el medio ambiente, previstos en diversos artículos del Código Penal del estado de Quintana Roo.

En audiencia celebrada el pasado 23 de septiembre, el juez penal consideró procedente la solicitud presentada por la Fiscalía, con la participación de la Profepa como denunciante y víctima, al reconocer la existencia de pruebas suficientes para autorizar el aseguramiento inmediato del predio.

Con esta medida, la Fiscalía General del Estado procedió a ejecutar el aseguramiento, designando a la Profepa como depositaria del inmueble, lo que permitirá garantizar el resguardo del predio y dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

El aseguramiento implica que la empresa involucrada no podrá continuar con los trabajos de construcción, en tanto se determinan las responsabilidades administrativas y penales.

Los promoventes de este condominio iniciaron las obras de construcción sin la autorización ambiental federal correspondiente y continuaron dichas obras a pesar de las clausuras que les fueron impuestas en diversos momentos, con lo cual su actuación fue contraria a la normativa ambiental y a las leyes estatales y federales, por lo que se constituyeron diversas faltas administrativas e ilícitos contra la biodiversidad.

La Profepa refrenda su compromiso de proteger los recursos naturales y hacer cumplir la ley, y continuará trabajando en coordinación con las autoridades estatales y federales para el seguimiento de este caso, así como en la atención de los procedimientos que se deriven de estas acciones.

Registran nacimiento de tortuga albina en Cozumel

De entre miles de crías de tortuga marina que nacen cada año en el campamento tortuguero de Punta Sur administrado por la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), se registró recientemente un ejemplar albino, un caso extremadamente raro que llamó la atención de especialistas en conservación.

El biólogo Rafael Chacón Díaz, director del Centro de Conservación y Educación Ambiental (CCEA), explicó que el albinismo es una condición genética que impide la producción de melanina, lo que provoca la ausencia total de pigmentación en la piel y el caparazón. Este fenómeno confiere a las tortugas un característico color blanco o muy pálido, con ojos rojizos o rosados.

“Esta falta de pigmentación las hace mucho más vulnerables a los depredadores y a la exposición solar, reduciendo drásticamente sus probabilidades de sobrevivencia, especialmente en etapas tempranas de vida”, señaló el biólogo y con el apoyo de Ricardo Peralta Muñoz, responsable del campamento tortuguero de Punta Sur, la pequeña tortuga fue liberada al mar con un pronóstico reservado.

Por su parte, Juanita Alonso Marrufo, directora general de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, subrayó que este acontecimiento nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar la biodiversidad y la riqueza natural de la isla.

El avistamiento de esta tortuga albina no solo representa una rareza biológica, sino también un recordatorio de la fragilidad de la vida silvestre y la responsabilidad compartida en su protección.