Quintana Roo en la cúspide internacional de los destinos turísticos

Hora 14 Mauricio Conde Olivares

Quintana Roo brilló en la Gala World Travel Awards para Latinoamérica 2025, con cuando menos 82 galardones en los diversos segmentos, que se celebró por primera vez en Cancún, con la presencia de la gobernadora Mara Lezama y el presidente y fundador de los World Travel Awards, Graham Cooke. De entre ellos, cinco premios fueron para Cancún con lo que se posiciona como el destino turístico más importante de Latinoamérica.

En el marco del Día Mundial del Turismo, Cancún fue sede de la entrega de los óscares del turismo, los World Travel Awards, con los que se reconoció a quienes con talento, visión y compromiso han llevado a la industria turística a niveles extraordinarios.

Entre los ganadores se encuentran el Hilton Cancún Mar Caribe All-Inclusive Resort, como Resort todo incluido líder en México; Dreams Vista Cancún Golf & Spa Resort, Resort familiar líder en México; ATELIER Playa Mujeres, Hotel de conferencias líder en México; Marriott Cancún, An All-Inclusive Resort, Nuevo Resort líder en México; Hyatt Ziva Cancún, Resort de playa líder en México; La Casa de la Playa, Hotel boutique líder en México; BT WhatToDoInCancun.com, Agencia de viajes líder en México.

Además, Destination Mexico, Compañía líder en gestión de destinos en México; Xcaret, Operador de tours de aventura líder en México; Ekinox Tours, Operador de tours de aventura líder en México y Centroamérica; Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún, Hotel de conferencias líder en México y Centroamérica; Sandos Caracol Eco Resort, Hotel ecológico líder en México y Centroamérica; Sandos Caracol Aquapark, Parque acuático líder en México y Centroamérica; Ruta de los Cenotes de Puerto Morelos, Atracción turística de naturaleza líder en México.

Otros premios fueron para AVA Resort Cancún, Resort todo incluido de lujo líder en México y Centroamérica; BT Extreme Adventuring Cancún, Atracción turística de aventura líder en México y Atracción turística de aventura líder en México y Centroamérica; el Aeropuerto Internacional de Cancún, Aeropuerto líder en México y Centroamérica; Cozumel, Destino de playa en México; Puerto Morelos, Destino líder de turismo de aventura en México; Cancún, Destino líder de reuniones y conferencias en México y Centroamérica, Destino líder en México, Destino de playa líder en México y Centroamérica, y Destino líder de viajes de negocios en México y Centroamérica; BT Playa del Carmen, Destino líder de escapadas urbanas en México y Centroamérica; Isla Mujeres, Destino isleño líder en México y Centroamérica, y Tulum, Destino más romántico de México y Centroamérica.

Graham Cooke entregó a la gobernadora Mara Lezama, a nombre de los World Travel Awards, el premio Contribución Destacada a la Industria de Viajes y Turismo, por impulsar al turismo y ser una líder ejemplar de la industria turística.

Previamente, este evento fue engalanado con una pasarela de prendas elaboradas por las manos mágicas de las artesanas y artesanos de las comunidades mayas, con las que Quintana Roo impone moda. Participaron bordadoras de Xpichil, de Felipe Carrillo Puerto, así como de Tulum.

Impulsado por la gobernadora Mara Lezama, esta pasarela fue muy aplaudida, pues las artesanas estuvieron junto con sus creaciones. Entre ellas, Hilario Poot, de Tulum y con reconocimiento internacional.

Mara Lezama explicó que esta labor artesanal es de origen milenario y ha pasado de generación en generación, tanto en técnica como en colorido y estilos. “Estoy muy orgullosa del trabajo que realizan las y los artesanos de Quintana Roo. Adultos enseñan a las niñas y niños en el bordado de estas bellas prendas”, afirmó la titular del Ejecutivo.

Los World Travel Awards estuvo enmarcada en la cultura Maya, pues una ceremonia tradicional marcó el inicio del evento.

Al respecto, la gobernadora Mara Lezama expresó su satisfacción que Quintana Roo haya acumulado 83 galardones, lo que confirma que somos un destino de excelencia y que nuestra hospitalidad, calidad de servicio y nuestra belleza natural son reconocidas en el mundo entero.

Recordó que este año Quintana Roo compitió en nominaciones de gran relevancia como Destino de Playa Líder en México y Centroamérica, Destino Urbano para Escapadas, Destino de Viajes de Negocios, y Destino de Reuniones y Conferencias.

“Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Holbox e Isla Mujeres se encuentran entre los lugares que han puesto en alto el nombre de Quintana Roo. La sola lista de nominaciones refleja la diversidad de nuestra oferta y el compromiso de nuestra gente para mantenernos como referentes internacionales” expresó la titular del Ejecutivo.

Ante la presencia del presidente y fundador de los World Travel Awards, Graham Cooke, y de la subsecretaria de Turismo del Gobierno de México, Nathalie Desplas Puel, la gobernadora Mara Lezama afirmó que la diversificación del turismo en Quintana Roo se refleja en Maya Ka´an, un proyecto que crece con fuerza porque ofrece experiencias auténticas en comunidades mayas, donde el turismo se convierte en desarrollo directo y en bienestar para las familias.

“En Maya Ka’an, dijo, no solo se vive la naturaleza en su máxima expresión, también se fortalecen las raíces culturales y se abre un horizonte de oportunidades para las nuevas generaciones”.

En el mensaje dirigido a los asistentes y participantes de los World Travel Awards, la gobernadora de Quintana Roo aseguró que este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, está transformando la visión del turismo. “Antes se pensaba solo en términos económicos, hoy lo entendemos también como una dimensión social. Es un instrumento de justicia, de inclusión y de equidad. El turismo no solo trae visitantes, también construye escuelas, fortalece hospitales, mejora infraestructura y abre caminos de desarrollo regional” explicó.

Como resultado de ello, dio a conocer que gracias a esta actividad se ha reducido la pobreza, hoy Quintana Roo es el estado del sur sureste con menor proporción de personas en esa condición y uno de los que más ha avanzado en reducirla en todo el país.

Mara Lezama agradeció a los organizadores de este evento, al sector turístico, a empresarios y empresarias, a trabajadoras y trabajadores, y a todos los que conforman esta cadena de valor. A las embajadas y representaciones internacionales y cuya presencia muestra la confianza que existe en Quintana Roo y en la hospitalidad de México.

La entrega de estos premios tuvo la participación de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña; del secretario de Turismo de Benito Juárez, Juan Pablo de Zulueta, así como de Graham Cooke, presidente y fundador de los World Travel Awards.

Se contó con la presencia de invitados y diplomáticos de Colombia, Paraguay, Perú, Argentina, Honduras, El Salvador, Belice, Costa Rica y Panamá.

La gobernadora Mara Lezama estuvo acompañada de su esposo Omar Terrazas; de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; diputado Renán Sánchez Tajonar, presidente del Congreso del Estado; magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia; la senadora Anahí González; del subsecretario de Promoción y Operación Turística, Andrés Aguilar Becerril; el director del Consejo de Promoción Turística, Andrés Martínez Reynoso; la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales.

También, Atenea Gómez Ricalde, presidenta municipal de Isla Mujeres, Blanca Merari Tziu, presidenta municipal de Puerto Morelos y José Luis Chacón, presidente municipal de Cozumel.

También, le participo que en Cancún, en una decidida estrategia para preservar los ecosistemas naturales de la ciudad, la Dirección General de Ecología realizó una jornada de limpieza del programa “Cenotes Urbanos” en la Supermanzana 253, a la que se integraron los Bomberos de Cancún y Servicios Públicos, así como asociaciones civiles, vecinos y voluntarios en general, como parte del Plan de Saneamiento e Integración Social de Humedales de Agua Dulce, que busca la recuperación y protección de estos valiosos cuerpos de agua en zonas urbanas de la ciudad.

La actividad tuvo lugar en un humedal natural llamado “La Curva de los Frailes”, de 3 mil 700 metros cuadrados, el cual enfrenta amenazas ambientales por la acumulación de residuos sólidos y vertimientos de aguas residuales, por lo que se puntualizó la importancia ecológica, social y económica de rescatar y dignificar estos espacios naturales.

En ese contexto, el titular de Ecología, Fernando Haro Salinas, detalló que los cenotes no solo son símbolos de nuestra identidad y biodiversidad, sino fuentes vitales de agua que debemos proteger, ya que preservarlos es sinónimo de asegurar el bienestar de las futuras generaciones.

Durante la jornada se realizaron actividades de limpieza en el cuerpo de agua y sus alrededores, en donde se empleó rapel para retirar desechos de las partes más altas. También se llevó a cabo una plática de sensibilización ambiental, donde se explicó la conexión de los cenotes con el acuífero que abastece de agua a toda la ciudad, por lo que se compartieron estrategias de conservación.

En otro orden, le comento que el Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB) adviertió que los drones con cargas explosivas y las minas improvisadas representan amenaza creciente para la seguridad en México y América Latina, con un impacto directo en los vehículos blindados y la protección civil y militar.

Hoy en día, menos del 1% de los automóviles blindados en circulación cuenta con sistemas especializados contra drones, y en el país no existen laboratorios certificados para evaluar blindajes frente a estos escenarios emergentes.

“Nos enfrentamos a un cambio de paradigma: las amenazas ya no solo provienen de armas de fuego, desde hace algunos años, también de explosivos con alto poder destructivo que llegan desde el aire o el subsuelo. Nuestro reto es desarrollar soluciones que protejan la vida sin comprometer la movilidad de los vehículos.”, subrayó Leopoldo Cerdeira, delegado de la Comisión de Blindaje Automotriz del CNB; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

mauricioconde59@outlook.com

X: @mauconde