Fomentan entre estudiantes de Q. Roo la prevención del embarazo adolescente

Organizan la Feria Integral de la Salud

Se les proporciona herramientas para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Con el objetivo de reforzar la prevención del embarazo adolescente y el derecho de las adolescencias a decidir sobre su cuerpo y su vida, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo (Sipinna) organizó la Feria Integral de la Salud, un espacio de concientización y reflexión donde se acercó a las y los estudiantes información y herramientas para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera responsable e informada.

Instituciones como el Sistema DIF Quintana Roo; Centro de Atención a Víctimas de Violencia (CAVI); Secretaría de Salud (Sesa); Policía Cibernética de Quintana Roo; Centro de Integración Juvenil Chetumal (CIJ); Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (Cepsqroo); y la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Othón P. Blanco se dieron cita en el Colegio de Bachilleres Plantel Uno, donde se impartieron pláticas al alumnado sobre derechos sexuales y reproductivos, así como prevención de infecciones de transmisión sexual.

Además, se abordaron temas como nuevas masculinidades, prevención de la violencia, prevención del suicidio, gestión del estrés, prevención de adicciones, detección y prevención de riesgos en Internet, autoestima, y prevención del vandalismo.

Para clausurar la Feria Integral de la Salud, las instituciones participantes organizaron actividades lúdicas para las y los estudiantes, a fin de fortalecer los aprendizajes.

Al respecto, Jorge Isaías Quintanilla Osorio, encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, destacó que estas acciones abonan a que las adolescencias ejerzan sus derechos de manera informada, y señaló que, según datos del Inegi, Quintana Roo logró reducir los nacimientos de madres adolescentes entre 2022 y 2024, registrando una de las tasas más bajas del país, reflejo del trabajo coordinado entre instituciones y del compromiso del gobierno de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Arranca Ruta Sian Ka’an de transporte público

Para devolverle el brillo y transformar el transporte público de la capital, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) puso en marcha este lunes la Ruta Sian Ka’an como parte del segundo plan piloto del Proyecto Tu Ruta Chetumal, con un servicio digno, seguro, inclusivo y eficiente.

El titular del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, explicó que con estas acciones, el gobierno humanista con corazón feminista que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se reafirma el compromiso de transformar la movilidad y lograr que Chetumal brille con un transporte público seguro, inclusivo y eficiente para las y los chetumaleños como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Destacó que esta ruta recorrerá avenidas estratégicas como la Avenida Constituyentes del 74, Av. Juárez, Avenida Insurgentes entre otras, conectando con universidades, preparatorias, escuelas, centros de trabajo y zonas comerciales, su punto de retorno será el Parque de Los Caimanes, donde hará conexión con la Ruta Caribe.

Asimismo explicó que la Ruta Sian Ka’an contará con un horario de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche de lunes a domingo e intervalos de paso de 15 a 20 minutos hasta el 5 de octubre, la ruta contará con servicio gratis.

En este contexto, el titular del Imoveqroo expresó que Ruta Caribe ha tenido una respuesta positiva: pues hasta el corte del 29 de septiembre se han transportado a más de 48 mil pasajeros, lo que refleja la confianza de la ciudadanía en este nuevo modelo de movilidad y se espera que con la llegada de la Ruta Sian Ka’an, se rebasen las cifras.

Para terminar, Rafael Hernández recordó que el plan estratégico de movilidad es un proceso en construcción: En 2026 estarán en operación las nuevas unidades definitivas; La ciudadanía podrá opinar y contribuir para mejorar frecuencias, paraderos y calidad en el servicio.