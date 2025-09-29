QRoo refuerza su presencia en la Feria Internacional Top Resa de París

Con más de 1,400 expositores y 50,000 asistentes de 170 países

Plataforma estratégica para fortalecer la promoción del Caribe mexicano ante el mercado europeo

Cancún. – Quintana Roo participó activamente en la Feria Internacional de Turismo Top Resa (IFTM) en París, uno de los encuentros B2B más relevantes del sector turístico europeo. Con más de 1,400 expositores y 50,000 asistentes de 170 países, esta feria representa una plataforma estratégica para fortalecer la promoción del Caribe mexicano ante el mercado francés y europeo.

La delegación quintanarroense, encabezada por el secretario de Turismo Bernardo Cueto Riestra y el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Andrés Martínez Reynoso, sostuvo reuniones clave con representantes de Air France y Air Caraïbes. El objetivo: incrementar las frecuencias aéreas hacia Cancún y otros destinos del estado, especialmente de cara al Mundial de Futbol 2026, evento que se perfila como un catalizador turístico para México.

“Les manifestamos las grandes posibilidades de rentabilidad que tendrán en 2026 si incrementan sus frecuencias. Nos han compartido que han tenido un buen 2025 con buenos resultados”, declaró Cueto Riestra.

Actualmente, el mercado francés ocupa el quinto lugar en emisión de turistas internacionales hacia Quintana Roo. Entre enero y julio de 2025, el Aeropuerto Internacional de Cancún recibió 103,833 visitantes galos, lo que representa el 59% del total de turistas franceses que llegaron a México en ese periodo.

Este posicionamiento se refuerza con la presencia de empresas turísticas quintanarroenses en Top Resa, que buscan consolidar alianzas y promover el turismo comunitario, una de las apuestas más fuertes del estado en los últimos años.

Además del stand de Quintana Roo, la delegación mexicana presenta en París la oferta del Grupo Mundo Maya, que incluye siete hoteles en destinos icónicos como Tulum, Chichén Itzá, Calakmul y Palenque, así como parques y museos vinculados al proyecto del Tren Maya. Esta estrategia busca atraer al turismo cultural y sostenible, alineado con las nuevas tendencias del mercado europeo.

La participación en Top Resa también pone énfasis en el turismo responsable. Bajo el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama, se promueven iniciativas que equilibran el crecimiento económico con la protección ambiental, incluyendo capacitación para prestadores de servicios y reducción de la huella ecológica en hoteles y operadores turísticos.

Quintana Roo reafirma así su vocación internacional, apostando por una promoción estratégica, sostenible y culturalmente rica. La feria Top Resa no solo es una vitrina, sino un espacio de negociación y visión a largo plazo para el turismo mexicano.

Detonarán acuacultura en la Bahía de Chetumal

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe) de Quintana Roo ha anunciado una iniciativa estratégica para impulsar la acuacultura en la Bahía de Chetumal, con el objetivo de diversificar las actividades productivas en la zona sur del estado y fortalecer la economía local sin comprometer el equilibrio ambiental.

Jorge Aguilar Osorio, titular de Sedarpe, explicó que la Bahía de Chetumal posee un alto potencial para el desarrollo de la acuacultura, especialmente en áreas como Laguna Guerrero. Sin embargo, subrayó que cualquier proyecto deberá cumplir con estrictas autorizaciones federales, dado que este cuerpo de agua forma parte del Santuario del Manatí, una zona natural protegida.

“Estamos analizando si por lo menos se puede hacer la pesca de jaiba, que es algo que se consume y no tiene redes, porque es por medio de jaulas que no dañan el medio ambiente”, señaló Aguilar Osorio, destacando que se busca un modelo de producción que no genere impactos negativos en el ecosistema.

Para avanzar en esta propuesta, Sedarpe ha sostenido reuniones con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y otras instancias federales, con el fin de establecer mecanismos que permitan implementar proyectos viables y sostenibles. Además, se trabaja en conjunto con productores locales para identificar oportunidades y superar obstáculos técnicos y normativos.

El enfoque incluye también la posibilidad de desarrollar actividades agrícolas en zonas aledañas como Laguna Guerrero, siempre bajo criterios de conservación y análisis de calidad del agua, ya que parte del arrastre hídrico contiene materiales pesados derivados de prácticas agrícolas previas.

En paralelo, SEDARPE continúa con la entrega de apoyos económicos a pescadores mediante el Programa “Impulso a la Productividad de la Pesca y Acuacultura”, que incluye modalidades como la entrega de tarjetas electrónicas durante la temporada de veda. Esta política, enmarcada en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, ha beneficiado a más de 1,200 productores en municipios como Othón P. Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto3.

Aunque no existe una fecha estimada para la implementación formal de la acuacultura en la Bahía de Chetumal, Aguilar Osorio enfatizó que el proceso está en marcha y se realiza con responsabilidad técnica y ambiental. “Es un proceso de autorización y cuidado del lugar con respecto a la calidad del agua”, puntualizó.