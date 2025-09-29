Breeze Airways anuncia rutas invernales con destino a Cancún

Desde cuatro ciudades de EU

La aerolínea busca capitalizar la creciente demanda de viajes hacia destinos cálidos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La aerolínea estadounidense Breeze Airways anunció la apertura de cuatro nuevas rutas estacionales hacia Cancún, Quintana Roo, como parte de su expansión invernal 2025–2026. Esta estrategia busca capitalizar la creciente demanda de viajes hacia destinos cálidos durante los meses más fríos en Estados Unidos, consolidando a Cancún como uno de los principales puntos turísticos internacionales.

Las rutas anunciadas conectarán Cancún con las siguientes ciudades:

– Tampa, Florida

– Louisville, Kentucky

– Raleigh-Durham, Carolina del Norte

– Pittsburgh, Pensilvania

Los vuelos comenzarán a operar entre noviembre y diciembre de 2025, con frecuencias semanales que varían según la ciudad de origen. Breeze Airways, conocida por su modelo de bajo costo y rutas directas entre ciudades secundarias, busca atraer tanto a turistas como a viajeros que visitan familiares en México.

David Neeleman, fundador de Breeze Airways (y también creador de JetBlue), destacó que “Cancún es uno de los destinos más solicitados por nuestros clientes, especialmente durante el invierno. Estas nuevas rutas permitirán que más estadounidenses escapen del frío y disfruten del Caribe Mexicano”.

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo celebró el anuncio como una oportunidad para diversificar la conectividad aérea del estado. Bernardo Cueto Riestra, titular de la dependencia, señaló que “la llegada de Breeze Airways fortalece la oferta de vuelos directos desde ciudades que antes no tenían conexión con Cancún, lo que amplía el mercado potencial”.

Según datos de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), el Aeropuerto Internacional de Cancún recibió más de 30 millones de pasajeros en 2024, y se espera que la cifra aumente en 2025 gracias a nuevas rutas como las de Breeze.

Breeze Airways ha ganado popularidad por ofrecer tarifas competitivas y servicios flexibles, como la opción “Nice, Nicer, Nicest”, que permite a los pasajeros elegir entre distintos niveles de comodidad. La aerolínea también ha apostado por vuelos sin escalas entre ciudades medianas, evitando hubs congestionados como Miami o Atlanta.

Con estas nuevas rutas, se espera un aumento en el turismo familiar, de parejas y de corta estancia, especialmente durante las vacaciones de invierno y el periodo de fin de año.

Ganancias de hotelería crecen a doble dígito

Aunque el primer semestre de 2025 ha sido desafiante para la ocupación hotelera en el Caribe mexicano, un análisis reciente de la consultora CBRE revela que la rentabilidad de los centros de hospedaje en Cancún y la Riviera Maya ha registrado incrementos de doble dígito, consolidando la resiliencia del sector turístico en la región.

Según el informe, la Tarifa Diaria Promedio (ADR) —que refleja el precio promedio por habitación ocupada— creció un 21% en Cancún y un 15% en la Riviera Maya. Por su parte, el Ingreso por Habitación Disponible (RevPAR), indicador clave para medir la eficiencia financiera de los hoteles, se elevó 27% en Cancún y 12% en la Riviera Maya, lo que demuestra el atractivo sostenido de ambos destinos tanto en el mercado nacional como internacional.

CBRE subraya que estos resultados evidencian la capacidad del sector para generar valor a mediano y largo plazo, incluso frente a condiciones coyunturales adversas como la baja ocupación o la competencia global.

El RevPAR (Revenue Per Available Room) se calcula dividiendo los ingresos totales por el número de habitaciones disponibles en un periodo determinado. Esta métrica permite evaluar la rentabilidad general de un hotel, establecer estrategias de precios y comparar el desempeño entre distintos establecimientos. Un aumento en RevPAR indica que los hoteles están logrando llenar sus habitaciones a precios más altos, lo que se traduce en mayor eficiencia operativa.

El informe también destaca que la rentabilidad observada ha incentivado la construcción de nuevos cuartos. Tan solo en los primeros seis meses del año, Cancún y la Riviera Maya sumaron 2,100 habitaciones nuevas, lo que representa el 97% de toda la oferta hotelera inaugurada en México durante ese periodo.

Este crecimiento sostenido se enmarca en una tendencia que ha persistido incluso durante la pandemia. Bernardo Cueto Riestra, secretario estatal de Turismo, señaló que la infraestructura hotelera en Quintana Roo no ha dejado de expandirse, lo que ha posicionado al estado entre los destinos turísticos más importantes del mundo en términos de capacidad instalada.

Actualmente, Quintana Roo cuenta con 136,000 habitaciones, y se proyecta que en los próximos cinco años podría alcanzar cifras similares a las de Las Vegas, que posee alrededor de 150,000 llaves.