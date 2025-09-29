Adán Augusto López percibió 87 mdp en los años 2023 y 2024

Revela ingresos y pagos de impuestos millonarios

Que corresponden a una herencia y a honorarios por sus servicios como notario público

En medio de la polémica por sus ingresos, el senador morenista Adán Augusto López salió nuevamente a explicar sus millonarios ingresos entre 2023 y 2024, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo conminara a hacer las aclaraciones del caso.

El viernes pasado, el presidente de la Jucopo reportó haber obtenido ingresos de alrededor de 79 millones de pesos en ese periodo de tiempo y haber pagado 1.9 millones de pesos por concepto de ISR, ahora, el tabasqueño precisó que en ese lapso percibió 87,813,115 millones de pesos y pagó 22 millones 846 mil 909.16 pesos en impuestos.

Señaló que el desglose mostró que en 2023 el total de impuestos pagados fue de 9 millones 179 mil 446.16 pesos, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 13 millones 667 463 pesos, el 33 y el 35 por ciento de sus ingresos.

En conferencia de prensa, este lunes, el legislador del partido guinda presentó una cifra de impuestos que supera los 22.8 millones de pesos para aclarar, según dijo, la información que se habría manejado como errónea respecto a las cantidades que presentó el pasado viernes al rechazar que haya ocultado sus ingresos al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

“Yo nunca dije que el pago total de mis impuestos había sido de 1 millón y cacho o de 170 y tantos mil pesos. Dije que eran los remanentes que este se pagaban cuando se presentaba la declaración anual”, expresó desde el Senado.

Adán Augusto afirmó que el pago de sus impuestos en esos años que percibió ganancias multimillonarias fue de entre el 33 y el 35 por ciento, como le corresponde a ese nivel de ingresos y atribuyó a la manipulación y el “manejo doloso” de la información que proporcionó en la conferencia del viernes pasado, el que se le señale de pagar pocas contribuciones tributarias.

“Yo nunca dije que el pago total de mis impuestos había sido de un millón y cacho o de 170 y tantos mil pesos, dije que eran los remanentes que se pagaban cuando se presentaba la declaración anual”, señaló.

Además, negó que se trate de “fuego amigo”, pero reiteró que revelará quien está detrás de la “campaña” en su contra cuando lo considere políticamente oportuno.

Ingresos millonarios

El legislador morenista detalló que en 2023 tuvo ingresos por 26 millones 243 mil 612 pesos, por los que después de deducciones, pagó impuestos por un total de 9 millones 179 mil 447 pesos, mientras que en 2024 ingresó 61 millones 569 mil 503 pesos y pagó a Hacienda 6 millones 937 mil 384 pesos.

Reveló que en lo que va de 2025 ha tenido ingresos por actividad ganadera, arrendamientos y salario como senador de la República por 24 millones 924 mil 206 pesos y ha pagado hasta ahora por ese concepto 3 millones 448 mil 030 pesos.

Adán Augusto López recalcó que no hubo conflicto de interés en sus funciones como prestador de servicios profesionales, mediante asesorías legales, y persona física con actividad empresarial en 2023 y 2024, porque esos ingresos los tuvo cuando ya no era secretario de Gobernación y aún no tomaba el cargo de senador de la República.

“No es ningún conflicto de intereses, pero en ese tiempo yo ya no era ni aspirante a la candidatura presidencial. En esa época ya había sido definida la candidatura presidencial y es en ejercicio de mi profesión. Revise usted la fecha de cuando fui registrado como aspirante al Senado.

El viernes explicó que parte de esos ingresos corresponden a una herencia recibida en Estados Unidos tras un largo litigio por bienes de su padre, quien guardó sus ahorros en cuentas bancarias en Texas, además de terrenos, renta de inmuebles, venta de ganado vacuno, entre otros.

Cuestionado sobre presuntas transferencias de la empresa GH Servicios Empresariales, considerada como “fantasma” durante su campaña por la candidatura de Morena a la Presidencia, así como donativos de otra empresa, Rabate, a la que supuestamente benefició con contratos cuando gobernó Tabasco, el morenista insistió en que se trata de trata de acusaciones infundadas.

Señaló que GH había enfrentado un procedimiento fiscal en 2016, pero que en 2018 una sentencia publicada en el Diario Oficial de la Federación la exoneró y le devolvió sus sellos digitales de facturación. Es decir, agregó, la televisora miente, porque “si bien la empresa tuvo algún contratiempo, lo resolvió legalmente. En todo caso, es un asunto entre la empresa y el SAT, no con los prestadores de servicios como yo”.

Respecto a la empresa Rabate, reconoció que pudo haber obtenido contratos durante su administración en el gobierno de Tabasco, pero, aclaró que el gobernador no otorga contratos de manera directa.

Nunca firmé uno personalmente, esa no era mi función. Los procesos de contratación los llevan las áreas administrativas del gobierno. Si después esa empresa me contrató como notario o asesor, no hay conflicto de interés: recibí pagos por servicios profesionales, no dádivas”, insistió.

Supuesta reunión con Hernán Bermúdez

El coordinador parlamentario de Morena calificó como “fantasías” las versiones de que en la larga escala en Chiapas del viaje de Hernán Bermúdez, de Paraguay a México, pudo haberse pactado que el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco no hable sobre posibles nexos o encubrimientos de políticos con organizaciones criminal de «La Barredora».

Reiteró que hasta ahora no ha sido citado por la autoridad judicial para declarar, pero refrendó su disposición a hacerlo cuando sea requerido.

El viernes, al ser cuestionado por los señalamientos contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante su gestión como gobernador y hoy señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, López Hernández defendió su nombramiento.

“Lo designé porque tenía trayectoria en temas de seguridad, había trabajado en reclusorios, en prevención del delito, incluso en administraciones anteriores de otros partidos. Nunca tuve indicios de actividades ilícitas mientras estuvo en mi gobierno”.

Agregó incluso “Si volviera a ser gobernador y tuviese que volver a tomar la decisión de nombrar a un secretario de Seguridad Pública, ya con la experiencia, pues seguramente no nombraría a un personaje como él. Pero, digamos, no me siento mal, si esa es su pregunta, por haber nombrado a Bermúdez. Dio resultados”, mencionó.

El coordinador de Morena rechazó que el escándalo suscitado en su contra lesione la imagen de Morena, de la Presidenta de la República o provoque división en el grupo parlamentario.

“Se van a quedar con las ganas, recalcó, quienes construyen escenarios de rompimiento, de diferencias entre quienes formamos parte de este movimiento o quienes somos actores relevantes. Yo ya lo he dicho aquí, la Presidenta de la República tiene todo nuestro reconocimiento, nuestro afecto, nuestro apoyo, o sea apoyo sin límites a la tarea de la Presidenta”.