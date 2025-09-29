El diálogo, herramienta necesaria para el desarrollo ciudadano: David Parra Sánchez

Encuentro con vecinos de Vista del Valle, en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- El diálogo implica mucho más que un simple intercambio de ideas, no es una conversación, es una herramienta necesaria para lograr el empoderamiento de las familias naucalpenses y ese es el objetivo de la asociación civil, Proyecto Social Naucalpan.

Así lo expresó el presidente de la misma, David Parra Sánchez, al sostener un encuentro con vecinos de Vista del Valle, en donde le plantearon inquietudes, propuestas y necesidades de la comunidad.

Ahí, Parra Sánchez escuchó con atención a los vecinos y se comprometió, a través del Proyecto Social Naucalpan, a seguir trabajando en favor de la ciudadanía.

“Nos queda claro que sólo a través del diálogo y el contacto directo con las familias de Naucalpan es como podremos regresar a nuestro municipio a los primeros lugares no sólo del Estado de México, sino de América Latina y sé que pronto lo lograremos”, dijo.

Por otra parte, David Parra remarcó que «ayudar a las personas, les permite sobreponerse a los obstáculos y tener un mayor control sobre su vida y la de sus familias y en ello (el ayudar) no daremos ni un paso atrás».

Finalmente, David Parra reiteró su compromiso de buscar la justicia social y el empoderamiento de todas y cada uno de los habitantes de Naucalpan.