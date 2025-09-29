Invierte el gobierno de Ecatepec 10 mdp para dotar agua a vecinos

Rehabilitación de la planta potabilizadora Emiliano Zapata

Ecatepec, Méx.- La alcaldesa Azucena Cisneros Coss anunció una inversión de más de 10 millones de pesos para rehabilitar la planta potabilizadora Emiliano Zapata, lo que beneficiará con agua de calidad a más de 30 mil vecinos de 10 comunidades de la Quinta Zona, entre ellas Petroquímica, Alborada de Aragón y CROC.

La munícipe afirmó que a los habitantes de Ecatepec les debe llegar agua de calidad a sus domicilios, principalmente a los de la Quinta Zona, región olvidada y que estuvo durante muchos años en el abandono de administraciones pasadas, que solo se preocuparon por sus intereses.

Cisneros Coss informó que se invertirán más de 10 millones de pesos en la rehabilitación de la planta potabilizadora Emiliano Zapata, ubicada en avenida Gobernador Ignacio Pichardo Pagaza, colonia Alborada de Aragón.

Dijo que durante varios años el pozo y la planta potabilizadora fueron olvidados y no recibieron mantenimiento, por lo que contratarán a una empresa especializada que maneja tecnología de punta, para suministrar agua de calidad y con las normas establecidas.

Reconoció que no son suficientes los trabajos que se están realizando y que son muchas las necesidades de los vecinos; sin embargo, aseguró que de la mano de la población van a superar los rezagos que dejaron administraciones pasadas y estimó que a finales del año se estabilizará el suministro del agua.

“Estamos seguros que vamos a superar este rezago, que no vamos a acabar eso es cierto. También quiero ser clara, vamos a avanzar muchísimo y lo estamos haciendo, ustedes lo han visto, no es algo que nosotros vengamos a decir solamente de dicho”, expresó.

Cisneros Coss también visitó el fraccionamiento Ciudad Azteca Segunda y Tercera secciones, donde dio el banderazo a la construcción de más de mil metros lineales de red hidráulica para que vecinos de esta comunidad tengan agua por la red.